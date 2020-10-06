Новые рейды по соблюдению масочного режима проходят в торговых центрах

В торговых центрах Владимира многие продавцы и посетители не носят маски. В этом еще раз убедились представители мэрии, которые провели проверку торгового комплекса на Октябрьском проспекте. На этот раз ограничились предупреждениями, но власти имеют все полномочия привлекать нарушителей к административной ответственности. Они составляют протоколы, а размер штрафа уже определяется через суд. Сегодня наказание могли получить как покупатели, так и работники секций. Но в мэрии решили, что и профилактика должна возыметь эффект.

На входе в торговые объекты есть наклейки, предупреждающие о необходимости соблюдать дистанцию и носить маски. Внутри каждого помещения есть санитайзеры и салфетки. Продавцы все носят индивидуальные средства защиты в одном стиле, не загораживая нос, иногда и вовсе на подбородке. Посетители вообще только при виде проверяющих стали вынимать маски из сумок и карманов.

Владимир Мисеюк, юрист управления экономики и потребительского рынка Владимира:

Администрация города проверила все торговые центры, крупные места скопления людей. Нарушения везде одни: нарушение масочного режима.

Нарушения требований в отношении хозяйствующих субъектов встречаются редко. Собственники подходят организованно.

С начала года городские чиновники составили 100 протоколов на нарушителей масочного режима.

В большинстве случаев протоколы составляли на физлиц. Сумма штрафов — от 1 до 4 тысяч рублей. Проверки мэрия проводит два раза в неделю. Специалисты из управления экономики могут только рекомендовать, а вот из управления гражданской защиты вправе выписывать протоколы.

Ранее «Призыв» сообщал, что туристов стали штрафовать за отсутствие тестов на коронавирус по прибытии из заграничных стран.