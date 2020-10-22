Новые ограничения по коронавирусу ввели во Владимирской области

На время каникул областные власти ограничили перемещения школьников новой ограничительной мерой. С 24 октября по 8 ноября детям до 16 лет запретили находиться без родителей на территории торговых и торгово-развлекательных центров, в том числе на фуд-кортах. Изменения уже внесены в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Ограничительную меру областные власти вводят из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Кроме того, на этот же период приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.

Накануне вернуться к ограничительным мерам по коронавирусу призвала директор департамента здравоохранения. По словам Елены Утемовой, региональная медицина рискует захлебнуться. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.