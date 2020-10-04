Новому детскому саду в Сновицах-Веризино официально присвоили номер

Во Владимире скоро появится новый детский сад. Ему уже присвоили номер 19. Объект достраивается в огромном жилом квартале Сновицы-Веризино. Причем в разных его частях, поскольку учреждение представляет собой два корпуса: один на 115 мест возводят во дворе многоэтажек у дублера трассы М-7, второй на 50 мест — на Полянке, в частном секторе, где бесплатно выделены участки многодетным семьям.

— Предполагается, что в первом здании разместятся две ясельные группы, а во втором — группы для более старших детей. Однако в случае необходимости ясельная группа может появиться и в здании на 115 мест, — поясняют в мэрии Владимира.

Очередь в ДОУ из малышей в возрасте до 3 лет исчезнет во Владимире в 2021 году.

Сейчас два корпуса садика № 19 возведены под крышу. Идут строительные работы на фасадах. Параллельно ведется отделка помещений. Закуплено всё оборудование в пищеблоки, мебель для детских, игровых, спортивного и актового залов. До конца года объекты должны сдать в эксплуатацию.

Та же картина и с садиком на 50 мест на улице Тихонравова. Правда, номер ему пока не присвоили. Возможно, он тоже станет дополнительным корпусом к уже действующему садику. Такое, например, случилось с ДОУ № 7 в микрорайоне Коммунар. Кроме того, в прошлом году во Владимире построили 4 отдельных ясельных корпуса на территории существующих дошкольных учреждений – естественно, они просто стали частью этих ДОУ.



В 2021 году во Владимире намечено строительство ещё двух детсадов: в Коммунаре и в Веризино. Это два микрорайона, где возводится большое число жилых домов. Новоселов там прибывает с каждым годом. Вот только вопрос с дорогами и транспортным обслуживанием населения решается не очень эффективно.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Загородном парке пассажиры ждут автобусов по полчаса. Мэрия винит во всем пробки и аварии.