Новая пешеходная зона во Владимире оказалась опасной и неудобной

Новую площадку для прогулок и катания на велосипеде на улице Соколова-Соколенка во Владимире оставили, не достроив. В последние дни на объекте нет рабочих подрядной компании, с которой владимирская мэрия заключила контракт на сумму почти 14 миллионов рублей. Заасфальтировали две дорожки примерно по километру каждая. На той, что уже готова, торчат люки. Вокруг них рытвины и мусор. Наружное освещение смонтировали только на половине аллей, к оставшейся части только подвели коммуникации. Не установлены поребрики, не вывезен мусор, не выровнен грунт под будущие газоны.

Клумбы и кустарник, фигурирующие в проекте благоустройства территории на Соколова-Соколенка, ясное дело, появятся не раньше будущего лета. В целом, подрядчик значительно отошел от проекта, изменив траекторию велодорожек и урезав так называемые зоны отдыха с лавочками.

— Мы обратились в прокуратуру, чтобы нам прокомментировали, насколько опасно расположение высоковольтных линий электропередач рядом с тротуарами и зонами отдыха. Есть нормативы — не ближе 20 метров от кабелей. Велодорожка расположена ближе. Здесь вообще находиться долгое время небезопасно. Но многие об этом не знают, — говорит эксперт владимирской общественной организации «Народный контроль» Сергей Федяев.

У жителей микрорайона Доброе много претензий к работе подрядчиков.

Бабушки с детьми недовольны спусками к пешеходным переходам на улице Соколова-Соколенка, ведущим к школам. В двух местах сделаны крутые горки, которые зимой превратятся в каток. Так и ноги переломать недолго, и упасть прямо на проезжую часть. Только в одном месте у перехода сделали ступеньки, да и те скошены на сторону.

— Хотелось бы, чтобы на дорожках и подходах к переходам предусмотрели спуски для инвалидных колясок. Дорожки для прогулок ровные и удобные, но их пересекают заезды в дворы. И эти стыки совсем не обустроены. Передние колеса легко поднимаются, а задние с большим трудом, приходится на себе перетаскивать коляску, это очень тяжело, — рассказывает жительница микрорайона Доброе.

Изначально новую площадку хотели запустить к 1 сентября. Но только в конце августа приступили к работам. Автомобилисты заметили, что подрядчик забыл про парковки, обещанные при обсуждении проекта. Не появилась и аллея лиственниц, предусмотренная проектом.

Пространство на улице Соколова-Соколенка освободилось после сноса сотен гаражей, который мэрия сделала за свой счет. Металлические конструкции стояли на муниципальной земле без документов. Мимо них жители окрестных домов и ходить боялись, было темное и неспокойное место. Теперь, говорят жители, стало намного лучше. Все надеются, что недостатки будут устранены на следующий год, когда позволит погода.

Ранее «Призыв» сообщал, что светофоры на проблемных перекрестках во Владимире не смогли поставить в срок. Сейчас идут пусконаладочные работы. Обещают в ближайшую неделю уложиться.