Ночью на «Пекинке» остановят движение

В ночь с воскресенья на понедельник на трассе М-7 «Волга» во Владимире движение транспорта будет несколько раз приостанавливаться. На дороге ведутся работы по монтажу рамных П-образных опор для новых знаков. И для этого периодически, на 20 минут, машины будут «тормозить». Грядущей ночью ограничения введены на подъездах к перекрестку с улицей Белоконской, в районе поселка РТС. Со стороны Москвы движение на треть часа перекроют в 23.00, в полночь и в час ночи. Со стороны Нижнего Новгорода — в 2.00, 3.00 и 4.00.

Упрдор «Москва — Нижний Новгород» просит с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.

Рамные П-образные опоры придут на смену закрепленным над дорогой растяжкам. Именно на них устанавливали дорожные знаки, однако хлипкие тросы не выдерживали напора ветра. Упавшие дорожные знаки даже повредили несколько автомобилей. Растяжки демонтировали, на смену пришли капитальные конструкции.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире до конца октября должны появиться два новых светофора. Первый сделают на кольце на Верхней Дуброве, второй — на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставровской. Оба контракта уже выставлены на торги.