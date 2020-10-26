Ночью горели дома в Юрьеве-Польском и Александрове

На пожаре в Юрьеве-Польском чуть не погиб 56-летний мужчина. Благодаря бдительности соседей, заметивших возгорание, на место оперативно приехали пожарные. Мужчину вынесли из задымленного помещения на свежий воздух и передали медикам. Возгорание в многоквартирном доме в Промышленном переулке произошло накануне вечером. Черный дым шел из квартиры на втором этаже. Загорелись постельное белье и отделка на площади 15 квадратных метров.

Также из подъезда были эвакуированы ещё 8 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

По предварительным данным дознавателей, инцидент мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём хозяина квартиры. Это — одна из самых распространённых причин возникновения пожаров. И, кстати, в отношении людей, чьи неосторожные действия с огнём повлекли особо крупный ущерб или оставили кого-либо без жилья, может быть даже возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ.

Еще один пожар произошёл минувшей ночью в Александрове. На улице Мира загорелся частный дом. Огнем было охвачено 130 квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар в Гусь-Хрустальном оставил без жилья сразу 5 семей.