«Ночь искусств-2020»: какие события ждут владимирцев в реале и онлайн

Камерный струнный оркестр под руководством Александра Сонина и гости праздничного вечера исполнят в этот вечер произведения самых разных жанров – вокальных и инструментальных. О волшебном, таинственном мире музыки расскажет музыковед Яна Тарасова. Каждый слушатель откроет для себя что-то новое, и, конечно, получит массу незабываемых впечатлений.

В рамках «Ночи искусств» на сцене филармонии выступят яркие, неординарные солисты: заслуженный артист России Андрей Романов (тенор), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ольга Лопухова (сопрано), Серафима Углицкая (сопрано), Гариб Кулиев (гитара), Александр Марков (гитара), Елена Милютина (фортепиано), Павел Мумятов (скрипка), Светлана Безотосная(скрипка), Аста Кистените (аккордеон), Александр Шапошников (баян), Александр Петаев (маримба), Елена Жарикова (скрипка)

К сожалению, в этом году количество гостей на «Ночи искусств» сократится вдвое. Для тех, кто в этот день не сможет попасть в зал, планируется проведение онлайн-трансляции в социальных группах владимирской филармонии.

Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

3 ноября в 18.30

Цена билета – 200-350 руб.