«Ночь искусств-2020»: какие события ждут владимирцев в реале и онлайн

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Афиша традиционной культурной акции
3 ноября уже в восьмой раз состоится «Ночь искусств». Всероссийская культурно-образовательная акция в этом году пройдет под девизом «Искусство объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры в этот раз проведут тематические мероприятия как в реале, так и в онлайн-формате. Зрителей ждут спектакли, концерты, лекции об искусстве, экскурсии по музейным экспозициям и разнообразные мастер-классы. «Призыв» подготовил для вас афишу самых интересных событий «Ночи искусств» во Владимирской области.
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Владимирская филармония 6+
Камерный струнный оркестр под руководством Александра Сонина и гости праздничного вечера исполнят в этот вечер произведения самых разных жанров – вокальных и инструментальных. О волшебном, таинственном мире музыки расскажет музыковед Яна Тарасова. Каждый слушатель откроет для себя что-то новое, и, конечно, получит массу незабываемых впечатлений.
В рамках «Ночи искусств» на сцене филармонии выступят яркие, неординарные солисты: заслуженный артист России Андрей Романов (тенор), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ольга Лопухова (сопрано), Серафима Углицкая (сопрано), Гариб Кулиев (гитара), Александр Марков (гитара), Елена Милютина (фортепиано), Павел Мумятов (скрипка), Светлана Безотосная(скрипка), Аста Кистените (аккордеон), Александр Шапошников (баян), Александр Петаев (маримба), Елена Жарикова (скрипка)
К сожалению, в этом году количество гостей на «Ночи искусств» сократится вдвое. Для тех, кто в этот день не сможет попасть в зал, планируется проведение онлайн-трансляции в социальных группах владимирской филармонии.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
3 ноября в 18.30
Цена билета – 200-350 руб.
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Областная научная библиотека 16+
Музыкально-просветительский театр областной филармонии приглашает владимирцев в областную библиотеку на концертную программу «Мировые хиты мюзикла и оперетты» в исполнении камерного струнного квартета Hiqh Life Classic Quartet под управлением Андрея Шевлякова: Андрей Шевляков (скрипка), Игорь Староверов (скрипка), Анастасия Лемперт (альт), Александр Ананский (виолончель).
Ведущая программы – Дария Сёмина-Курпаяниди, певица и автор песен, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Солисты: Алексей Ярыгин (фортепиано), Юлия Лючина, Юлия Покачалова, Светлана Балашова, Екатерина Крюкова, Георгий Стругов.
В программе – номера из известных оперетт и мюзиклов, ставших мировыми хитами. Насыщенная музыкальная композиция и живой звук погрузят зрителей в атмосферу эпох, а живой звук заставит поверить Иоганну Вольфгангу Гёте, говорившему, что «величие искусства яснее всего проявляется в музыке».
Присоединиться к «Ночь искусств в библиотеке» можно будет и в режиме онлайн. Прямую трансляцию смотрите на портале «Культура.рф», сайте библиотеки и в её группах в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники».
Владимирская областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
3 ноября в 20.00
Вход на мероприятие свободный, но количество мест в зале ограничено!
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Театр-студия «Новая сцена» 6+
В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» театр-студия «Новая сцена» представляет зрителям необычный проект — литературный перформанс «Сказки, рассказанные ночью». Самые необычные, самые яркие, фантастические и загадочные истории разных авторов, разных стран и народов будут «озвучены» актёрами театра в эту ночь.
Возраст «слушателей» не ограничен никакими рамками: сказки могут послушать и самые маленькие, и очень взрослые люди. Одно «но»: мамы и папы должны сопровождать своих детей обязательно.
В связи с рекомендациями Роспотребнадзора количества мест ограничено, а также необходимо соблюдать все меры предосторожности: маски, социальная дистанция, дезинфекция. До встречи в сказке!
Малая сцена ГДК: ул.Горького, 69
3 ноября в 21.00
Вход свободный
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Областная библиотека для детей и молодёжи 16+
«Ночь искусств-2020» в областной библиотеке для молодежи обещает быть очень насыщенной. Студенты Института искусств и художественного образования ВлГУ покажут спектакль по произведениям Е.Евтушенко «По ягоды». Член фотоклуба «Владимир» Леонид Аренкин и фотолюбитель из Кузбасса Ирина Люфт представят свою фотовыставку «Владимир-Кузбасс транзит». Артистка Владимирской областной филармонии Анастасия Старчак подготовила музыкальную программу, рассказывающую о традиционных народных инструментах, «И гусель звон хрустальный…»
Состоятся презентация нового фильма из проекта «Имя. Символ 33», посвященного автору русского фарфора Д.И. Виноградову, концерт молодых музыкантов «Мы вместе!» и творческая встреча с талантливым молодым скульптором Михаилом Блиновым. А завершится «Ночь искусств» под зажигательные мелодии в исполнении музыкального проекта «НЛО».
Гостей в этот вечер ждут также увлекательные беседы, занимательные игры и полезные мастер-классы.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
3 ноября с 18.00 до 23.00
Участие бесплатное, но посещение мероприятий строго по предварительной записи по тел. (4922) 333-700.
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Гороховецкий историко-архитектурный музей 6+
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Владимирский театр драмы 16+
В «Ночь искусств» областной драмтеатр покажет на своей странице «ВКонтакте» два самых таинственных, самых загадочных, самых волнующих спектакля.
19.00 — «Тайна старого дома» по новеллам Ольги Гуниной в постановке Юлии Беляевой. Возникновению этого спектакля предшествовал успешный писательский дебют психолога Ольги Гуниной. Талантливый московский режиссёр Юлия Беляева с энтузиазмом взялась за инсценировку книги, связав разрозненные сюжеты рассказов общей историей большой, когда-то дружной семьи. А носителями этой истории сделала некую сегодняшнюю параллель с чеховскими сёстрами Прозоровыми — Ольгой, Машей и Ириной. Живущие вдали друг от друга замужние сёстры приезжают в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей. И тут их посещают ностальгические воспоминания детства, юности; увлекательные, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории.
21.30 — «Леди Макбет Мценского уезда», вокально-пластическая трагедия по мотивам очерка Н. Лескова в постановке режиссера-балетмейстера Марии Большаковой. Это история молодой Катерины, страстной особы, познавшей сметающую все на своем пути любовь. Молодая красавица, по расчету выданная за нелюбимого, годами томится в удушливой чопорной атмосфере богатого купеческого дома, изнывая от скуки… и внезапно загорается пагубной, непреодолимой страстью к дерзкому приказчику Сергею. Отныне она уже не способна думать ни о чем, кроме возлюбленного, и готова ради него на любое безумство и преступление…
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Центр пропаганды изобразительного искусства 6+
В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 3 ноября будут доступны к просмотру:
19.00 — фильм, посвященный 75-летию Владимирского областного отделения Союза художников России;
19.30 — мастер-класса по созданию пейзажа в технике энкаустики. Анжелика Суслина, преподаватель специальных дисциплин архитектурного отделения Владимирского строительного колледжа, расскажет о старинной технике и покажет, как «создать пейзаж воском»;
20.30 — концерт вокальной группы «Форманта». Александра Загреднюк, Екатерина Васильева, Руслан Шуралев, Артем Гниденко – студенты Института искусств и художественного образования ВлГУ, но за их плечами уже много выступлений на различных мероприятиях. Их энергичность и эмоциональность всегда пленяют слушателей.
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Областной киноцентр 6+
3 ноября ГБУК ВО «Киноцентр» проведет акцию «Кинолетопись земли Владимирской» в режиме онлайн. На официальных страницах Киноцентра в социальные сетях состоятся кинопоказы документальных фильмов из архива оператора Ленинградской студии документального кино Владимира Ишутина «Творческое наследие». Их любезно передала в архив Киноцентра вдова Владимира Ивановича — Галина Ишутина.
10.00 — «50 лет союзу художников».
12.00 — «Художники-графики – селу»: «График Французов», «Саврасов Виктор Сергеевич», «Художник Виктор Смирнов», «Художник Волков», «Художник Ким Бритов», «Художник Кокурин», «Художник Юкин».
16.00 — «И соединились века». Фильм рассказывает о сохранении традиций русских национальных промыслов и народного искусства на Владимирской земле.
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Дом культуры молодежи 6+
Полихудожественный онлайн-проект «Хочу в артисты!» организован ДК молодежи в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Проект состоит из трех частей, размещённых в группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения. Каждая из частей показывает разные грани подготовки спектаклей.
Класс-концерт экспериментальных инсценировок к спектаклю Пьера Огюстена Бомарше «Женитьба Фигаро» в исполнении участников театральной студии «Пародис» Дома культуры молодежи. Режиссёр – О.В. Старожилова.
Онлайн-выставка театральных костюмов к спектаклю «Женитьба Фигаро». Вы узнаете историю их создания от замысла до воплощения. Художники по костюмам –О.Н. Маслова и Г.Ю. Семенова.
Блиц-интервью с режиссером-постановщиком, заслуженным артистом Эстонии, заслуженным работником культуры Российской Федерации, актером Владимирского академического театра драмы Владимиром Лаптевым. Зрители онлайн-проекта смогут узнать, как добиться успеха в одной из самых интересных профессий, как развить свои способности, как выбрать правильное профильное образование.
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