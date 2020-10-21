Никита Михалков: как актер и режиссер связан с Владимирским краем?

21 октября 1945 года родился актер и режиссер Никита Михалков. Часто к его имени добавляют такие эпитеты, как император отечественного кино и легенда кинематографа. Никита Сергеевич известен отечественным и зарубежным зрителям по картинам «Раба любви», «Пять вечеров», «Родня», «Вокзал для двоих» и др. Его вклад в кинематограф отмечен многочисленными премиями кинофестивалей всех уровней. В копилке наград есть и самая высшая – «Оскар» — за фильм «Утомленные солнцем». Актерский и режиссерский путь неоднократно приводил его в наш край. С помощью этого теста давайте вспомним, съемки каких фильмов Михалкова проходили во Владимирской области.
Обсуждение 1
Очень люблю фильм «Родня». Спасибо!