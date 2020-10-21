Никита Михалков: как актер и режиссер связан с Владимирским краем?

21 октября 1945 года родился актер и режиссер Никита Михалков. Часто к его имени добавляют такие эпитеты, как император отечественного кино и легенда кинематографа. Никита Сергеевич известен отечественным и зарубежным зрителям по картинам «Раба любви», «Пять вечеров», «Родня», «Вокзал для двоих» и др. Его вклад в кинематограф отмечен многочисленными премиями кинофестивалей всех уровней. В копилке наград есть и самая высшая – «Оскар» — за фильм «Утомленные солнцем». Актерский и режиссерский путь неоднократно приводил его в наш край. С помощью этого теста давайте вспомним, съемки каких фильмов Михалкова проходили во Владимирской области.

В каком фильме своего друга Романа Балаяна, снимавшегося во Владимире, Никита Михалков должен был играть главного героя? Поцелуй Эффект Ромашкина Полеты во сне и наяву Правильно! Неправильно! - Какая эпизодическая роль в итоге досталась Никите Сергеевичу в фильме Балаяна во время натурных съемок во Владимире? Скульптор Актер на ночных съемках Режиссер на ночных съемках Правильно! Неправильно! - Какой фильм с участием Никиты Михалкова в качестве актера также снимали во Владимирской области? Рысь выходит на тропу Под северным сиянием Тропой бескорыстной любви Правильно! Неправильно! - Где именно велись натурные съемки для этого фильма? Национальный парк «Мещера» Заказник «Колпь» в Селивановском районе Леоновская зообаза в Петушинском районе Правильно! Неправильно! - Несколько эпизодов какого фильма Никита Михалков как режиссер снимал недалеко от Гороховца? Утомленные солнцем-2 Сибирский цирюльник Урга: Территория любви Правильно! Неправильно! - Через какую речку Владимирской области по указанию Никиты Сергеевича был сначала построен, а потом взорван мост во время съемок? Ока Нерль Клязьма Правильно! Неправильно! - Для съемок какого своего фильма Никита Михалков превратил центр Гороховца в уездный город начала XX века? Очи черные Солнечный удар Неоконченная пьеса для механического пианино Правильно! Неправильно! - На какой возвышенности Владимирской области велись съемки фильма Никиты Сергеевича? Венец Лысая гора Макеев курган Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Никита Михалков: как актер и режиссер связан с Владимирским краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook