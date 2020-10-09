Неудобные вопросы: как защитить свои личные границы

А что это ты без пары? А когда поженитесь? А когда ребеночка нам родите? Когда за вторым? Эти вопросы кажутся бесконечными. А самое главное, чаще всего они оставляют неприятный осадок и задаются не с целью получения информации, а чтобы задеть адресата. Как же правильно реагировать на подобные атаки на личные границы? Разбираемся с психологом Наталией Фельдман.

Токсичное поведение

Мы с вами уже говорили о токсичных людях и выяснили, что это не личностная особенность, а характеристика поведения. То же самое касается наших любимых неудобных вопросов, которые чаще всего звучат в адрес женщин.

Совсем избежать таких вопросов не получится. И мы и чувствуем себя неловко, слыша их.

Во-первых, они нарушают наши личные границы.

Во-вторых, если вы проанализируете ситуации, когда эти вопросы задаются, то поймете, что говорящий не ставит целью получить информацию.

У него есть скрытая цель: он хочет вас как-то уколоть.

Если подобные вопросы начинают звучать от ваших подруг и друзей, проанализируйте. Если они постоянно задают вам подобные вопросы, нужно ли вам вообще с ними общаться. За ваш счет они получают удовлетворение своих потребностей. Вы расстроились – они радуются.

Как противостоять

Что можно сделать? Такая условная краткосрочная терапия:

Не отвечайте, а задайте встречный вопрос. А когда сама замуж? А почему вы не женитесь? А почему вы не заводите ребенка? Когда вы отвечаете вопросом на вопрос, вы немного сбиваете человека с толку.

Второй вариант. Расскажите конкретную историю про вашего общего знакомого, которая опровергает ущербность и несостоятельность. Слушай, наши одноклассники поженились и развелись. Зачем мне такое? Хочу найти человека, с которым я проживу всю жизнь.

Можно наехать в ответ. То есть ты хочешь сказать, что… И переформулировать этот вопрос таким образом, чтобы вот эти скрытые цели озвучить. И если человек действительно вас хочет обидеть, то вряд ли он будет настаивать, потому что это манипулятивные вопросы.

Манипулятор очень редко признается в том, что у него другая цель. А бывает, что люди не осознают и задают такие вопросы по инерции. Если это вопрос по инерции, человек услышит обратную связь, что он как-то перегнул. И перестанет задавать такие вопросы.

Если манипулятор понимает, что он не достигает цели, то есть вы не расстраиваетесь, а обозначаете свои личные границы, то он тоже не будет к вам приставать, потому что его цель – развести вас на эмоции.

Вы можете просто ответить: «Я не хочу об этом говорить!» Вы можете спросить: «А с какой целью ты интересуешься? Что тебе даст эта информация?» Это более вежливый и нейтральный вариант реакции. И он возвращает человеку смысл сказанного.

Как не надо отвечать

Не надо оправдываться. Каждый живет так, как ему нравится. Нельзя расстраиваться. Надо выставить внутренний эмоциональный щит, придумать себе какую-то картинку. Есть такая поговорка — как об стенку горох. Представьте, что перед вами стенка, а горох отскакивает в спрашивающего. Цели таких вопросов — вывести вас из эмоционального равновесия. Не выводитесь!

Подведем итоги: