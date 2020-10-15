Немые свидетели Русского исхода представлены в Палатах

Выставка «Пыль чужих дорог… Владимирские страницы в истории русского зарубежья» открылась в Палатах. На ней представлены личные вещи эмигрантов, так или иначе связанных с Владимирской губернией. Во время Гражданской войны они, как и десятки тысяч других, были вынуждены покинуть Россию, чтобы сохранить свою жизнь. Среди них предводитель губернского дворянства Владимир Храповицкий, писатель Иван Шмелёв, поэт Константин Бальмонт, лётчик Иван Смирнов, политический деятель Василий Шульгин, изобретатель Владимир Зворыкин, глава города Владимира (до 1917 года) Николай Сомов. Эти события принято называть Русским исходом, говорят в музее-заповеднике.

Одной из ярких представительниц эмиграции была Екатерина Сергеевна Фишер. В Ницце она прожила до 91 года. Всю свою жизнь посвятила общественной деятельности и благотворительности. Фишер открыла 13 отделов помощи нуждающимся и Дом отдыха для русских воинов.

Супруг Екатерины Сергеевны — Георгий Фишер был владельцем крупного металлургического концерна. Поэтому их семья имела возможность помогать на чужбине русским писателям и поэтам. Так, когда в 1949 году писателю Ивану Шмелеву после операции желудка в частной парижской клинике понадобился дорогостоящий уход, Екатерина Фишер сделала всё, чтобы поставить его на ноги. Хотя до этого прежде с ним была не знакома.

Личные вещи Ивана Шмелева, написавшего «Лето Господне» и «Солнце Мертвых», владимирская публика смогла увидеть ещё пять лет назад, когда руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника привезло из Франции уникальные подарки. Их передала жена внучатого племянника супруги писателя Нина Азарова. Теперь в музейных фондах хранятся рабочий стол Шмелева, его издания с автографами, трость, очки, портмоне, ручка, а также такие семейные реликвии, как икона-триптих и Евангелие.

К открытию полноценную выставку о русском зарубежье готовили пять лет. Собирали сведения по городам Европы. В каждом из них генеральный директор музея Светлана Мельникова посетила некрополи, где были захоронены наши соотечественники.

— Это была история, которая касалась абсолютно всех, каждого маленького и большого городка России. И я очень надеюсь, что, несмотря на то непростое время, которое мы переживаем в связи с эпидемией, всё-таки много людей смогут прийти на эту выставку. И увидят всё это впервые! Эти вещи, эти документы, свидетельства истории, свидетельства трагедии. Они никогда никому не показывались, нигде не выставлялись, — рассказала Светлана Мельникова.

Большая часть экспозиции посвящена Белой гвардии. На стеллажах можно увидеть их личные награды, погоны и обмундирование. Выставка «Пыль чужих дорог… Владимирские страницы в истории русского зарубежья» будет открыта в Палатах до марта следующего года.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники Роспотребнадзора проверили музей и кинотеатры на соблюдение профилактики коронавируса. К слову, в Палатах сейчас строгий масочный режим.