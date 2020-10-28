Не так с деньгами хорошо, как без денег плохо. Клёвая фраза. Только сегодня услышал. Подумал — правда. Не то чтобы деньги позарез нужны или бриллиантовый дым глаза застит, а вот есть тугрики — и спокойно, а нет — тревожно, муторно. Хотя, может, дома макарон пачек …надцать, мука и всяко разно прочее, то есть от голода не опухнешь (не с того я пухну), и даже на текущие расходы кое-что имеется, но душу свербит проклятое: «А вдруг?».

А вдруг сам, или близкий, или все сразу заболеем — о-го-го сколько нужно! А вдруг с работой швах? А вдруг авария? Или счёт за что-то огроменный? Или даже просто: дужка у очков — хрясь, сломалась, сказали, ткни её аргоновой сваркой — ткнул, она опять — хрясь! А очки нынче заказывать — тысяч восемь, не меньше.

Нет, я понимаю, мелочи, куплю очки. Просто не сейчас, а с получки. И счёт неведомый не свалится — валятся обычные, в рамках запланированных трат. И вообще, не фиг о глупостях переживать. Но я не к тому. Я к тому, что если ты не по нулям, то спокоен. А по нулям — нет. Хотя, может, что по нулям, что не по нулям — никак это на твоё проведение не влияет. И если у тебя на виртуальном счете что-то виртуально гремит, то ты не закатываешь пиры, не покупаешь чёрт знает чего и с девушками вовсе даже не того, а просто идёшь себе с работы на автобус, чтобы двинуть на хаузе жевать свои законные макароны.

Ну, не ты идёшь, а я идёшь. Ладно. Только хорошо идти, осознавая свои возможности. Что вот у тебя гремит и ты можешь: а) пировать, б) покупать, в) ну, вы поняли, а дальше «г», «д», «е» и прочее по алфавиту (оп, время закатать губу). И пусть на самом деле ты дальше «а» не двинешься, то есть выпьешь втихаря свои сто пятьдесят, потому что больше уже нельзя, а то головка бо-бо и жена бу-бу-бу, но мысленно-то, мысленно ты орёл-мужчина, Дон Жуан, внучатый племянник Ротшильда и, вообще, мо-ло-дец.

То есть, понимаете, сто пятьдесят, и — мо-ло-дец! Нет, вы посмотрите на него, повисшего на автобусном поручне в медицинской маске, — он же мо-ло-дец! А? Два! А если у него на карте меньше четырёх цифр, то какой он молодец, выпив даже сто пятьдесят? Так, бухой дядька, неудачник, едет домой к своим макаронам, место в автобусе занимает, дышит. Кто ему поверит, что он молодец, если он сам себе не верит?

Не так с деньгами хорошо, как без денег плохо. Хорошая фраза, хорошая. Я, главное, об очках задумался, а тут она и всплыла. Утром, когда канал «Культура» смотрел. Передача там есть — «Правила жизни». Вот ведущий и ляпнул. У меня макаронина встала поперёк рта. Закашлялся даже. А после на работу засобирался. «Семёрка» сейчас из Загородного плохо ходит. Так Шохину и передайте, если увидите. Ждать её долго, а потом ещё на поручне в маске висеть. И хорошо ещё, когда ты молодец, тогда висеть легче и веселее. А когда не молодец, то, конечно, тоска. Шохину только не говорите. Всё равно не поймёт.