Народный рейтинг ресторанов, баров и кафе составят во Владимире

Рестораны, кафе и бары Владимира сразятся в рамках первого в нашем регионе конкурса на лучшее предприятие общепита. Выбирать будет не специальная комиссия, а потребители на основе своих личных предпочтений. Голосовать за заведения общепита можно будет в течение двух недель — с 5 по 19 октября. Конкурс проводит Владимирская ассоциация кулинаров, чтобы поддержать пострадавшую от коронавирусных ограничений индустрию.

Организаторы поясняют, что конкурс носит беззаявительный характер, в нем по умолчанию принимают участие все рестораны, кафе и бары Владимира. К моменту старта голосования представлено 23 ресторана, 39 кафе и 12 баров. Это местные, несетевые заведения, хорошо известные жителям города.

Список участников конкурса формировался на основании открытых источников. Поэтому возможны неточности. Так, в числе конкурсантов могут оказаться уже закрытые заведения или, наоборот, не окажется работающих предприятий. Чтобы этого избежать, организаторы предлагают собственникам заведений внести коррективы. Это легко сделать, например, по электронной почте info@gastromap33.ru.

Голосование пройдет на сайте Владимирской ассоциации кулинаров.

По итогам открытого голосования победители получат памятные призы и дипломы, дающие возможность использовать символику конкурса и статус победителя в своей рекламе.

Заведения общепита Владимирской области одними из первых весной этого года ощутили на себе последствия пандемии. Порядка тысячи ресторанов, кафе, баров вынуждены были закрыться. В состоянии неопределенности оказались не только собственники и руководители бизнеса, но и более 7000 сотрудников предприятий общепита. По общей оценке представителей индустрии общественного питания, отрасль еще не переживала столь глубокого кризиса.

О том, как владимирские и суздальские рестораны выживают во время пандемии, «Призыв» рассказывал здесь.