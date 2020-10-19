Народного участкового выбрали во Владимирской области

Подведены итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый-2020». Победителем стал уполномоченный полиции отдела № 3 УМВД России по Владимиру, старший лейтенант полиции Александр Коровин. Теперь он будет представлять Владимирскую область на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября.

За почетное звание в этом году сражались 18 сотрудников полиции. В течение недели жители региона оставляли свои «лайки» за каждого из участников. В тройку лидеров также попали старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный из Суздальского района Иван Пряхин и старший лейтенант полиции из Камешковского района Дмитрий Иванов, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

За победителя регионального этапа проголосовали 7444 человек.

Ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый» Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит с 2000 года. В прошлом году лучшим во Владимирской области стал участковый уполномоченный полиции отдела № 3 УМВД России по Владимиру, капитан полиции Артем Хрисанфов.

Ранее «Призыв» рассказывал, что лучший участковый России живет в Александровском районе. Майор полиции Ольга Ёжикова стала героиней программы «Наши люди».