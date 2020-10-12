Найден пропавший в Гусь-Хрустальном районе мальчик

Пропавший в Гусь-Хрустальном районе 8-летний мальчик нашелся. Хорошей новостью поделились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в своей официальной группе. Где находился ребенок, не сообщается. Такие подробности, по понятным причинам, не разглашаются.

Ребенок вернулся к своим близким.

— Найден, жив. Спасибо всем участником поиска, — сообщили поисковики под постом о поиске.

Мальчик пропал накануне, 11 октября. Ушел на прогулку и домой не вернулся. К поискам оперативно подключились правоохранители, волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также все неравнодушные жители региона. Был организован сбор добровольцев. Информация о поиске сразу же распространилась в социальных сетях.

Между тем продолжаются поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 28 сентября в Камешковском районе. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев настоятельно просит родителей усилить внимание за детьми, по возможности, провожать и встречать их из школы.

— Осенне-весенний период и события, сопряжённые с эпидемиологической ситуацией, могут обострять ментальные отклонения психически нездоровых граждан, — уточняет омбудсмен.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следком разыскивает владельца автомобиля «Nissan Qashqai» синего цвета — возможного свидетеля в деле пропавшего в Камешковском районе мальчика.