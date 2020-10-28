На Октябрьском проспекте запретили парковки

Запрещающие знаки с табличкой эвакуатора поставили вдоль проезжей части на Октябрьском проспекте во Владимире. Рядом – большое количество офисов, банки и МФЦ. Их ежедневно посещают десятки тысяч человек. Альтернативных парковок нет. Въезды в большинство дворов либо перекрыты шлагбаумами, либо не имеют свободных мест, да и платной стоянки поблизости не имеется. Мэрия не оставила автомобилистам выбора. Не ввели ограничения по четным-нечетным числам месяца, парковка запрещена в любое время дня и ночи. На площади Ленина и Октябрьском проспекте теперь каждый день патрулирует инспектор ГИБДД и работает эвакуатор. Штраф — 1500 рублей, да еще и за эвакуацию потребуют более 2000 рублей. — При мне две машины с Октябрьского увезли. Инспектор разводит руками: ограничения ввела администрация. В ГИБДД тоже не согласны, но что делать. По уму, нужно перенести пешеходный переход, тогда будет место и для пешеходов, и станет безопасно парковать машины без угрозы для других участников дорожного движения, — считает координатор проекта «Карта убитых дорог» Общероссийского народного фронта во Владимирской области Игорь Шубников. — Но парковки нельзя просто запрещать, нужно искать разные варианты повышения безопасности дорожного движения.

Ежедневно автоматические комплексы фиксации нарушений правил остановки и стоянки фиксируют до 200 нарушений.

Администрация города Владимира утвердила новую схему организации дорожного движения на Октябрьском проспекте в конце сентября. Прошёл месяц, но ещё не все запрещающие знаки выставили. Автомобилисты все равно нарушают правила, потому что деваться некуда. На сайте мэрии опубликована схема разрешенных парковок. В ней порядка 30 парковочных мест по улице Горького. Это заездные карманы у «Владимирводоканала», напротив МЧС и общества слепых. Идти пешком несколько километров. Не каждому под силу. У самого здания бывшего ЦНТИ с десяток мест для парковки, но они всегда заняты сотрудниками офисов, приезжающими раньше посетителей. — Я готова платить за парковку. Услуги сейчас предоставляются по записи, так что в течение часа-полутора можно управиться и в банке, и в МФЦ. По примеру парковок, работающих в центре, на простой машины потратим 40 — 80 рублей. Если сравнить с суммой штрафа, то тарифы вполне приемлемые для посетителей. Нельзя только запрещать, нужно строить парковки, подземные, надземные, хоть какие, — возмущается автомобилист Ирина Ручьева. Мэрия Владимира ограничила парковки на всех магистральных улицах города. Каждый месяц чиновники закручивают гайки автомобилистам, оправдываясь оптимизацией схемы организации дорожного движения, увеличением пропускной способности, повышением безопасности для пешеходов. Недавно запреты появились на Манежном тупике, улицах Мира, Растопчина, Куйбышева, проспекте Строителей.

Существует комплексная схема организации движения для всего города десятилетней давности. Туда постоянно вносят корректировки, касающиеся ограничений. Вместе с тем предусмотрен довольно большой комплекс и других мер. О них можно узнать из конкурсной документации на разработку новой комплексной схемы. К 1 декабря 2020 года она должна быть готова и начать действовать с 2021 года. Ее разрабатывают на 15 лет вперед. Мэрия потратила на этот документ 7 миллионов рублей. — В мероприятиях по организации дорожного движения должны обосновываться решения по разделению движения транспортных средств на однородные группы, повышению пропускной способности дорог, оптимизации светофорного регулирования, развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств, развитию парковочного пространства, применению реверсивного движения и организации одностороннего движения, — таковы задачи комплексной схемы организации движения.