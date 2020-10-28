Мужчина в маске похитил ящик с пожертвованиями из монастыря

Из владимирского Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря похитили ящик с пожертвованиями. Инцидент произошел на днях. В храме установлены камеры видеонаблюдения, на которых и был запечатлен момент кражи. Идя на дело, злоумышленник предусмотрительно надел медицинскую маску. Сейчас его разыскивает полиция. Обитель находится в Добром рядом с областным перинатальным центром.

По словам работников храма, похититель, вынеся ящик с пожертвованиями за стены монастыря, тут же его и вскрыл. Содержимое забрал, ящик бросил. Предполагаемый ущерб монастыря — около 100 тысяч рублей, собранных прихожанами.

— Если вы посмотрите видео, перед тем как забрать ящик, мужчина убирает табличку, на которой написано: «Пожертвования для бездомных и нуждающихся людей», — рассказал «Призыву» Вячеслав Аксенов, завхоз мужского монастыря. – Это точно не наш прихожанин. Видеокадры мы передали полиции. Заявление написано.

Дерзкое преступление мужчина совершил в обеденное время.

Перед тем как вынести ящик, он минут 20 осматривался на месте. В это время в храме находилась лишь одна женщина, которая убирала подсвечники. По её словам, мужчина достаточно солидно выглядел и не вызвал подозрений. Кадры преступления прихожане выложили и в соцсети, чтобы владимирцы помогли опознать злоумышленника.

— 25 октября в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г.Владимиру поступило сообщение, что в одном из монастырей Владимира совершенно хищение жертвенного ящика. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность, совершившего кражу. – сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

К сожалению, кражи в храме – нередкое явление во Владимирской области. Преступники воруют деньги из церковных касс, выносят иконы. Подобное, например, недавно случилось в Свято-Троицком храме села Патакино Камешковского района. Злоумышленника тоже разыскивает полиция.