Мотоджимхана и другие крутые мероприятия грядущих выходных

На базе старого деревенского дома с русской печью и прекрасной природой вокруг заживёт новый театр, где творческое сообщество «МИРА» совместно с театральным коллективом «Эскизы» будут создавать связи между сельской жизнью и современными движениями в искусстве и культуре, а символом этого театра заслуженно станет соседская коза Машка в образе древнегреческого сатира.

Первая премьера театра станет спектакль «По грибы» по пьесе Натальи Зайцевой. Трое грибников пошли в лес и оказались в альтернативной России — такова фабула этой пьесы. Однако все основные события располагаются вне этой фабулы – они либо уже произошли либо только произойдут. В центре повествования – история об ученом, который вывел особый вид грибов, пожирающих пластик. Спектакль похож на психоделический трип, в котором соединяются разные слои истории, включая «некоторые свидетельства проекта человечества». Это предыстория конца света и попытка нащупать, что предшествовало апокалипсису.

Но зрителей приглашают не просто посмотреть спектакль, а отправиться в настоящий театральный трип по альтернативной России и истории человечества. Их ждет приключение на целый день с полным погружением в леса Суздальского района, сельские реалии, а также обед из русской печи и чай.

с. Фомиха Суздальского района

10 октября с 12.00 до 19.00

Цена билета с трансфером из Владимира до места действия — от 3000 руб. Заказать можно здесь