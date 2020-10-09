Мотоджимхана и другие крутые мероприятия грядущих выходных

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Мотоджимхана-2020. Закрытие сезона 18+
Во Владимире пройдут соревнования, в котором пилоты-мотоциклисты покажут свои навыки фигурного вождения. Зрителей ждет яркое шоу, отличные ведущие, входящие в проект «ТОП-10 Владимир», зажигательная музыка и DJ, розыгрыши, фудкорты и хорошее настроение. А участников — интересное соревнование с качественной организацией и отличные призы победителям. Победители получат большие призы, грамоты и авторские кубки.
Организатором «Мотоджимхана 2020» является мотоклуб «Ночные Волки Владимир». К участию приглашаются все желающие, имеющие мотоцикл, водительское удостоверение нужной категории и начальные навыки вождения мототехники. В соревновании предусмотрены 5 классов: «чопперы», «спорт-турист», «дорожные мотоциклы», «мотоледи» и «юниоры». В начале программы пройдет соревнование среди малышей на беговелах. На мероприятии ожидается от 50 до 70 участников, а также от 500 до 1000 зрителей.
Рынок на Студеной: ул. Дворянская, 27а
10 октября в 12.00
Вход свободный
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Фестиваль уличного кино-2020 16+
Седьмой год подряд всероссийский проект выходит на улицы и площади более 500 городов России, чтобы показать лучшие российские короткометражки. В каждом городе публика голосует за понравившиеся работы светом фонариков. Победитель народного голосования получает финансирование на упаковку дебютного полного метра. За 6 лет фестиваль охватил свыше 1 миллиона зрителей и более 200 режиссеров-участников!
Показы будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Генеральный партнер фестиваля-2020 — онлайн-кинотеатр МТС ТВ.
Рынок на Студеной: ул. Дворянская, 27а
10 и 11 октября с 17.00 до 19.30
Просмотры бесплатные, но необходима регистрация
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Открытие Сельского театра драмы и комедии в Фомихе 6+
На базе старого деревенского дома с русской печью и прекрасной природой вокруг заживёт новый театр, где творческое сообщество «МИРА» совместно с театральным коллективом «Эскизы» будут создавать связи между сельской жизнью и современными движениями в искусстве и культуре, а символом этого театра заслуженно станет соседская коза Машка в образе древнегреческого сатира.
Первая премьера театра станет спектакль «По грибы» по пьесе Натальи Зайцевой. Трое грибников пошли в лес и оказались в альтернативной России — такова фабула этой пьесы. Однако все основные события располагаются вне этой фабулы – они либо уже произошли либо только произойдут. В центре повествования – история об ученом, который вывел особый вид грибов, пожирающих пластик. Спектакль похож на психоделический трип, в котором соединяются разные слои истории, включая «некоторые свидетельства проекта человечества». Это предыстория конца света и попытка нащупать, что предшествовало апокалипсису.
Но зрителей приглашают не просто посмотреть спектакль, а отправиться в настоящий театральный трип по альтернативной России и истории человечества. Их ждет приключение на целый день с полным погружением в леса Суздальского района, сельские реалии, а также обед из русской печи и чай.
с. Фомиха Суздальского района
10 октября с 12.00 до 19.00
Цена билета с трансфером из Владимира до места действия — от 3000 руб. Заказать можно здесь
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ДиДюЛя в сопровождении Камерного оркестра 6+
В этом невиданном по размаху концерте в рамках тура по городам России и стран Прибалтики на сцену с ДиДюЛей выйдут верные участники его группы и очаровательные, мегаталантливые, суперпрофессиональные участницы оркестра. Яркое световое шоу, специально созданное одним из ведущих художников по свету в содружестве с модными дизайнерами, добавляет особое очарование в коллаборациях, которыми маэстро спешит поделиться с публикой всех городов грандиозного «ТУРА 20/20».
Красивые и запоминающиеся мелодии ДиДюЛи в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают сочное и завораживающее звучание и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем с наибольшей полнотой в необычной звуковой палитре. Кроме уже известных и полюбившихся широкой публике произведений, слушателей ожидают новые, необыкновенные по красоте пьесы.
Насладитесь исцеляющим эффектом музыкального наследия от яркого шоу для любого и каждого!
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
10 октября в 18.30
Цена билета — 1800-2900 руб. Концерт перенесён с 3 апреля, поэтому билеты с датой «3 апреля» действительны!
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Рок на колесах 16+
До Владимира докатился фестиваль «Рок на колесах». Правда, не весь его состав, но лучшая его часть: «Чемодан Гризли» и «Четыре Квартала». «Чемодан Гризли» — это новый проект из Набережных Челнов, которого еще не было на клубной сцене, да и вообще на сцене в России. Своеобразный Stand Up Punk. На сцене — один герой. Проводник в мир, в калейдоскоп событий. Все роли сыграны по-настоящему и без фальши, честно, потому что все реально. По форме – это что-то напоминающее моноспектакль. По содержанию – это события и люди, лица и ситуации, диалоги и монологи, переживания, близость самого главного и в то же время сатира, ее величество ирония! А в данном случае метаирония. Ты не знаешь, где смех, а где слезы, где философия и снова смех! Фанк, рок, панк-рок, литература сквозь нотный стан.
«Четыре Квартала» из Тольятти — это честная музыка улиц, кварталов и подворотен. Герой «ЧеКа», взрослеющий вместе со своим поколением, пытается пропустить через себя не только то, что происходило с ним лично, но и само настроение эпохи больших перемен. Путь духа и сердца, где пульс энергии, переплетается с волшебством песен и слов. Это музыка мечтателя в реалиях настоящего времени.
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
10 октября в 20.00
Цена билета — 250 руб.
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Спектакль «Желанная» 16+
Уже по названию ясно: это История Любви. Но не простая история, а затяжная. Несбывшаяся, мучительная, странная. Но и прекрасная, как всякая настоящая любовь. Герой пьесы Дмитрий, по прозвищу Дым, не просто талантлив как писатель, не просто изобретателен как инженер. Он оригинален, остроумен, романтичен, непредсказуем. История его светлой юношеской любви к Лоре спустя годы получает поначалу вполне ностальгическое продолжение, когда она, замужняя дама, вдруг приходит вместе с мужем Марком его навестить. Но на то он и детектив, чтоб «крутые виражи сюжета выбивали у банальности почву из-под ног»!..
Автор пьесы Андрей Кулагин удачно дебютировал как драматург. Пьеса «Желанная», написанная в 2019 году, тут же вошла в шорт-лист двух престижных драматургических конкурсов: «Автора — на сцену!» и «Время драмы».
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4
10 и 11 октября в 18.00
Цена билета – 500 руб.
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Чемпионат поэзии им. В.В. Маяковского во Владимире 16+
Во втором отборочном полуфинале за право пройти в полуфинал поборются 10 владимирских поэтов: Кирилл Ким, Дарьяна Войкина, Оксана Мороз, Лаура Алавердян, Виктория Бабушкина, Анна Бурнышева, Александр Рябов, Кристина Белова, Евгений Адамов, Антон Карелин.
Отборочный турнир состоит из трёх заданий. На первом полуфиналист декламирует одно стихотворение (не более 2 минут) другого автора (классика или современника на собственный выбор). Использование реквизита приветствуется. На втором задании каждый участник читает по одному своему стихотворению с упором на смысловую и техническую составляющие (не более 2 минут). Третье задание — конкурс экспромта по сюжету или на тему выставленной перед началом конкурса картины.
В рамках турнира пройдет презентация сборника произведений суперфиналистов ЧП-2019. Приходите на этот праздник поэзии! Участникам нужна ваша поддержка!
Чемпионат поэзии им. В.В. Маяковского основан в Санкт-Петербурге на базе Центра искусства и музыки ЦГПБ им. В.В. Маяковского в 2014 году. Автором идеи проведения чемпионатов поэзии является известный поэт Джамиль Нилов, который обещался лично присутствовать на отборочном турнире во Владимире.
Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23
10 октября в 18.00
Вход свободный, но обязательно в масках
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Выходные в Загородном парке 6+
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Мастер-класс по рисованию 6+
Многие люди, которые любят творить, боятся рисовать. Возможно, причина в том, что рисование у них связано с трудностью точного изображения предмета, неумением правильно держать карандаш и кисточку. Творческая мастерская «Затея» приглашает на мастер-классы людей любого возраста, которым всегда хотелось научиться рисовать, но то времени не было, то непонятно было, как и с чего начать. Простые и последовательные уроки позволят вам без труда освоить основы рисунка, даже если вы никогда раньше не рисовали. Уже после нескольких уроков вы сможете создать собственный натюрморт или пейзаж, а затем попробуете свои силы в изображении человека. Первый мастер-класс раскроет секреты работы с карандашом.
Научиться рисовать может каждый, главное — ваше желание!
Областная научная библиотека, отдел литературы по искусству: Октябрьский проспект, 3, 3-й этаж
11 октября в 12.00
Участие бесплатное. Необходима запись по тел. 8 (4922) 45-14-85. Количество мест ограничено!
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Юбилейный концерт Андрея Солодилова 12+
Андрей Солодилов — хранитель любимых песен творческого содружества «Талисман». В нем пели удивительные авторы, песни которых хочется слушать бесконечно. Но часто песни эти такие непростые, что не каждый исполнитель рискнет спеть их. Андрей не боится, берёт самые сложные и поёт их по-своему, но так точно, что его тоже хочется слушать и слушать. Приходите лично познакомиться с творчеством этого замечательного человека!
Концерт пройдет в доброй, дружеской атмосфере, которой славятся талисмановские вечера. В нем примут участие талантливые авторы и исполнители творческого содружества: Александр Мордвинов, Василий Зенин, Владимир Захаров, Владимир Коротков, Александр Александров и Савелий Солодилов.
Областной Дом работников искусств: ул. Гоголя, 2
11 октября в 17.30
Цена билета — 150 руб.
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«Под покровом Богородицы. Иконы из бересты» 6+
Выставка берестяных икон Ольги Кириной уже не первый раз проходит во Владимире. Произведения, выполненные в канонической православной традиции, неизменно вызывают большой интерес и восторженные отзывы у многочисленных посетителей. На выставке представлено более 60 икон в технике росписи по листовому перламутру и рельефно-прорезной бересты с инкрустацией натуральными камнями. Их ажурность и многоцветность заражают зрителей чувством праздничности. Экспозиция дополнена художественными предметами хохломской росписи.
Ольга Кирина – член гильдии иконописцев Союза профессиональных художников и Союза художников декоративно-прикладного искусства. Её имя внесено в «Золотую книгу Новосибирской области» в номинации «Мастер золотые руки». Работы Ольги Кириной находятся в музеях и галереях России, США, Франции, Германии, Бельгии, Японии.
Центр ИЗО: ул. Большая Московская, 24
Время работы: среда – воскресенье с 13.00 до 19.00
Выставка будет работать до 1 ноября.
Цена билета – 50-100 руб.
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