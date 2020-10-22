Мощный циклон «Барбара» несёт во Владимирскую область потепление

Во Владимирской области потеплеет. Уже завтра днём прогнозируется +13 градусов, в субботу чуть прохладнее, +11 градусов. До семи градусов поднимется температура и в ночные часы. Свое влияние окажет мощный атлантический циклон. Синоптики даже дали ему собственное имя — «Барбара». В Европе он уже продемонстрировал свою разрушающую силу, однако быстро растерял свой штормовой потенциал. В европейской части России он изменит погоду скорее в лучшую сторону.

Циклон «Барбара» надвигается на Владимирскую область.

Дневная температура войдет в рамки октябрьского климата, уточняет центр погоды «Фобос» и отмечает, что циклон принесёт не только потепление, но и дожди. Тепло задержится в регионе ненадолго, уже в воскресенье температура днём опустится до +7 градусов. Ночью прогнозируется всего 1 градус.

При этом октябрь 2020 года в Москве, а значит, и у её ближайших соседей, войдёт в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений. Средняя температура будет выше нормы сразу на 2,5 — 3 градуса по итогу месяца. Об этом сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за аномально теплой погоды в лесах под Владимиром снова зацвела земляника.