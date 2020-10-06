Молодой маме дали 100 тысяч рублей на малиновый бизнес

Во Владимире подведены итоги федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция Дарьи Шалдиной. Благодаря гранту в размере 100 тысяч рублей молодая мама из Кольчугино сможет начать свой собственный бизнес. Малиновый! Проект Дарьи «Моя малинка» связан с выращиванием ремонтантной малины «Полька».

— Я мама двоих детей, — рассказывает Дарья о том, как возникла идея проекта. — Младший мой ребенок родился глубоко недоношенным на 26 недели, весом 920 г. Это сподвигло меня заняться выращиванием ремонтантной малины, которая дает урожай с июля по ноябрь. Очень хотелось, чтобы мои детки могли кушать натуральные витамины даже поздней осенью.

Выращиванием малины молодая мама занимается уже третий год. Когда ягод стало очень много, девушка стала ее продавать, отметив большой спрос у покупателей. Чтобы получить необходимые знания и превратить свое занятие в бизнес, Дарья решилась на участие в проекте «Мама-предприниматель». До последнего девушка боялась участвовать и не верила в ценность своей идеи.

Дарья Шалдина победила в проекте «Мама-предприниматель».

В течение пяти дней участницы проекта обучались основам предпринимательства: участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. Из 90 заявок на участие в региональный отборочный тур прошли 34 заявки.

В прошлом году первое место на конкурсе бизнес-идей занял проект Екатерины Мочаловой. Молодой маме вручили 100 тысяч рублей на открытие кинологического центра. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.