Минометные снаряды обнаружили жители деревни Юдиха

Шокирующая находка в Ковровском районе. Жители деревни Юдиха обнаружили минометные снаряды. На место оперативно выехали спасатели, пожарные и полиция. Об этом сообщает группа «Заметки спасателя». После осмотра места происшествия было принято решение привлечь специалистов из военной части. Военные, прибыв на место, тщательно осмотрели снаряды, аккуратно их разобрали и сообщили, что угрозы взрыва нет.

Откуда в деревне оказались снаряды, неизвестно.

Похожий случай недавно произошел в Александровском районе. Житель деревни Круглышево обнаружил на своем участке во время строительных работ боевой снаряд. Об опасной находке мужчина сразу же сообщил в правоохранительные органы. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.