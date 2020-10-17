Миллион рублей выплатят за сведения о пропавшем первокласснике

За информацию о пропавшем в Камешковском районе Савелии Роговцеве выплатят вознаграждение. «Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Савелия Роговцева», — говорится на сайте ведомства. Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении мальчика или обстоятельствах его исчезновения, полиция просит обращаться по телефонам 8(49248)21-252, 8(4922)45-17-71, 8(4922)45-18-81, 8(920)905-85-70 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02 (с мобильных любого оператора – 102).

Поиски 7-летнего мальчика продолжаются уже 20 дней.

Работы ведутся непрерывно. В поисках принимают участие правоохранители, спасатели, военные, волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди. Но пока никаких результатов. Мальчик пропал 28 сентября по дороге из школы. Ребенок вышел из школьного автобуса, и больше его никто не видел. Савелий объявлен в федеральный розыск. Ориентировки повсюду: на остановках, фонарных столбах и баннерах. Рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в синие куртку, брюки и кроссовки. С собой — черно-зеленый рюкзак.

На личный контроль дело взял главный следователь страны. Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования и поисковых мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее «Призыв» сообщал, что сейчас психологи изучают рисунки пропавшего мальчика. Один из них специалистов насторожил. На альбомном листе — одинокое дерево и строение, похожее на шалаш.