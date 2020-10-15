Михаил Лермонтов: узнайте его стихи из школьной программы

15 октября 1814 года родился великий поэт

15 октября 1814 года в Москве родился великий русский поэт Михаил Лермонтов. Корни его родословной по материнской линии произрастают из Владимирской земли. Бабушка Лермонтова являлась потомком старинного рода Столыпиных, которые с XVII столетия владели вотчинами в Унженском стане Муромского уезда. Елизавета Столыпина вышла замуж за Михаила Васильевича Арсеньева — в честь своего деда Лермонтов и получил своё имя. Арсеньевы также были давними владимирскими жителями. А бывал ли сам Михаил Юрьевич в нашем краю? На данном этапе краеведы приходят к отрицательному ответу. Что, впрочем, не мешает нам наслаждаться бессмертными произведениями. С помощью этого теста можете проверить, насколько хорошо вы знаете творчество гениального поэта хотя бы в рамках школьной программы.

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