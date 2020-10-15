Михаил Лермонтов: узнайте его стихи из школьной программы

Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем,

Клянусь позором преступленья

И вечной правды торжеством. Мцыри Демон Пленный рыцарь Правильно! Неправильно! -

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку. Нищий Пророк Молитва Правильно! Неправильно! -

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой! Сон Парус Листок Правильно! Неправильно! -

Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри – не вы! Два великана Дары Терека Бородино Правильно! Неправильно! -

Горные вершины

Спят во тьме ночной;

Тихие долины

Полны свежей мглой… Из Гете Из Гейне Из Шиллера Правильно! Неправильно! -

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли и дела он знает наперед. Завещание Смерть поэта Прощай, немытая Россия Правильно! Неправильно! -

Уж не жду от жизни ничего я,

И не жаль мне прошлого ничуть;

Я ищу свободы и покоя!

Я б хотел забыться и заснуть! И скучно, и грустно Выхожу один я на дорогу… Нет, я не Байрон, я другой… Правильно! Неправильно! -

Куда ветер дует в поднебесье,

Туда мчатся и тучки послушные,

Когда сизый орел зовет голосом

На кровавую долину побоища… Тучи Песня про купца Калашникова Синие горы Кавказа, приветствую вас!.. Правильно! Неправильно! -

И снится ей всё, что в пустыне далекой –

В том крае, где солнца восход,

Одна и грустна на утесе горючем

Прекрасная пальма растет. Утес Три пальмы На севере диком стоит одиноко… Правильно! Неправильно! -