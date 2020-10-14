Мэрия запретила парковаться на Манежном тупике

Мэрия продолжает сокращать парковочные места во Владимире. Теперь оставить свою машину нельзя будет на Манежном тупике – от перекрестка с улицей Гагарина до моста над Ерофеевским спуском. Напоминать об этом водителям будут дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Городские власти уточняют, что такая мера вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Мест для парковки во Владимире остается все меньше.

Парковочные места в областном центре в дефиците не только в центре города, но и в спальных районах. Под запретом парковка на дублере улицы Растопчина, на улице Мира, на дублёрах улицы Куйбышева и проспекта Строителей, на улицах Гастелло, Строителей и Куйбышева.

Ранее «Призыв» сообщал, что Госавтоинспекция пожаловалась на мэрию в прокуратуру из-за опасных пешеходных переходов.