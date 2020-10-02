Массовое ДТП парализовало движение на мосту в Загородном

Авария с участием сразу четырех автомобилей спровоцировала пробку на пути в микрорайон Загородный во Владимире. ДТП произошло около 15.00 на Судогодском шоссе в районе поворота на микрорайон Коммунар. По предварительной информации, столкнулись автомобили «Scania» (без полуприцепа), «ВАЗ-2115», следовавшие в сторону Владимира, а также автомобили «Ford» и «Fiat Ducato», один из которых двигался по встречной полосе реверсивного движения.

В результате столкновения автомобиль «ВАЗ-2115» опрокинулся.

По состоянию на 16.00 известно об одном пострадавшем, водителе автомобиле «ВАЗ 2115». Медицинская помощь ему была оказана на месте ДТП. Работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

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