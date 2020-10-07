Лучшего учителя определили пользователи соцсетей

Пользователи соцсетей назвали лучшего учителя Владимира. После подсчета голосов среди участников выделился бесспорный победитель. С большим отрывом победила Ольга Чижикова, учитель начальных классов школы № 26. Примечательно, что чаще всего в голосовании упоминались педагоги из школы № 49 — 15 учителей, школы № 19 — 11 учителей, школы № 38 — 9 учителей, школы № 32 — 9 учителей, сообщает официальная группа администрации Владимира.

Лучшим учителем названа Ольга Чижикова из школы № 26.

Голосование пользователей соцсетей проходит уже второй год подряд. Правда, участников на этот раз меньше. Если год назад педагогов поддержали 1800 человек, то сейчас в голосовании приняли участие 585 человек. Пользователи написали добрые слова в адрес 125 учителей.

Призерами конкурса также стали: учитель биологии школы № 19 Татьяна Маманкова, учитель русского языка и литературы школы № 11 Александр Чернышев, учитель английского языка школы № 49 Юлия Машина и учитель начальных классов школы № 19 Ольга Андрейчик. Еще 15 финалистов конкурса будут отмечены дипломами.

Ранее «Призыв» сообщал о надбавках в размере 5 тысяч рублей, которые уже начали выплачивать педагогам за классное руководство.