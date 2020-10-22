Лекарство от ковида закупает одна больница области

Городская больница Гусь-Хрустального закупает лекарство против COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Два контракта на 369 тысяч рублей каждый уже расторгованы, на подходе ещё один — на сумму 993 тысячи рублей. В документации есть информация о цене лекарства. Одна таблетка — 231 рубль. В ходе торгов даже образовалась экономия. Заявились две фармацевтические компании: «Биофарм» и «Р-фарм». Вторая снизила стоимость контракта до 264 тысяч рублей и победила. Выходит, за 1 таблетку заплатили 165 рублей. В упаковке — 40 штук (соответственно, 6600 рублей). Это существенно ниже, чем прогнозировали.

Расходы оплачивает фонд ОМС. На госзакупках отсутствует информация о других медучреждениях Владимирской области, которые решились приобрести новый препарат, рекомендованный для лечения коронавируса.

«Фавипиравир» включен в список жизненно важных лекарств.

В сентябре Министерство здравоохранения РФ разрешило пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, самостоятельно приобретать в аптеках этот препарат. Ни в одной из аптек Владимира с возможностью онлайн-покупки это лекарство нам найти не удалось. В столичных аптечных учреждениях лекарство с действующим веществом «Фавипиравир» стоит от 11 000 рублей за упаковку в 40 штук. Только одна сеть выдает препараты по цене от 5500 рублей. Но сделать заказ не получается, только забронировать. Все лекарства с этим действующим веществом продаются строго по рецепту врача.

В Интернете можно найти разные мнения о препарате. Например, профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов в интервью «НГ» заявил, что лекарство имеет очень неприятные побочные эффекты. Ряд специалистов, в том числе Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), уже выступили против решения зарегистрировать препарат для амбулаторного лечения.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за большого дефицита медицинских кадров к лечению больных коронавирусной инфекцией в регионе будут привлекать студентов медколледжа.