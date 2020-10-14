КТ легких при коронавирусе теперь доступна по полису

Частные медцентры Владимира начали проводить компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус по системе ОМС. Договоренность с облздравом достигнута. За сутки делается 80 исследований. При этом кабинеты компьютерной томографии проводят их в круглосуточном режиме, сообщает департамент здравоохранения.

Исследования будут проводиться круглосуточно.

В первую очередь КТ проводят пациентам с тяжелым течением заболевания, которые нуждаются в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Привозить пациентов на диагностику в частные медцентры будут бригады скорой медицинской помощи. При наличии медицинских показаний также возможно проведение компьютерной томографии на амбулаторном уровне, по направлению участкового врача.

Примечательно, что доступность КТ-диагностики в районных центрах оказалась выше. Кабинет компьютерной томографии на днях открылся в Муромской городской больнице №3. Современное оборудование приобретено на федеральные средства.

В эпидемию коронавирусной инфекции компьютерная томография легких — самое востребованное медицинское исследование. Кому и когда показана КТ, читайте здесь.