КТ легких при коронавирусе можно будет сделать по полису

Два частных медицинских центра Владимира, оказывающие услуги по проведению компьютерной томографии (КТ) легких, начнут принимать пациентов по полису ОМС. Сейчас переговоры с ними ведет департамент здравоохранения. Об этом сегодня заявила его руководитель Елена Утёмова.

— Сейчас ведем переговоры с этими центрами, чтобы на их базе организовать КТ-исследование по ОМС в круглосуточном режиме. Потенциально эти центры готовы, в течение сегодняшнего-завтрашнего дня мы согласуем вопрос ценообразования, потому что тот тариф, который сейчас установлен, он не включает, безусловно, организацию работы в круглосуточном режиме и в ночное время. До конца недели мы постараемся максимально эффективно решить этот вопрос, — заверила директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова.

Облздрав ведет переговоры с медцентрами о проведении КТ легких по полису.

Примечательно, что доступность КТ-диагностики в районных центрах оказалась выше. Буквально на днях завершится ввод в эксплуатацию компьютерного томографа в Муромской городской больнице № 3.

В эпидемию коронавирусной инфекции компьютерная томография легких — самое востребованное медицинское исследование. Кому и когда показана КТ, читайте здесь.