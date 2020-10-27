Крупный инвестор построит логистический центр в Собинском районе

Производственно-логистический комплекс площадью 30 тысяч кв. метров будет построен в Собинском районе. Инвестором выступит отечественный производитель электротехники. Стоимость проекта — 1,9 млрд рублей. Соглашение было подписано накануне в «Белом доме». Подписи под документом поставили губернатор региона Владимир Сипягин, глава администрации Собинского района, где разместится комплекс, Александр Разов и генеральный директор компании — поставщика электротехнического оборудования ООО «Электрорешения-П» Максим Красильников.

Проект рассчитан на 2021 — 2027 годы. Планируется создать около 500 новых рабочих мест. Реализация проекта пройдёт в два этапа. До 2024 года планируется строительство логистического комплекса. Параллельно в 2022-2027 годах будет создано производство кабельной и электротехнической продукции.

Общий объём инвестиций составит 1,9 млрд рублей.

В качестве альтернативы площадке в Собинском районе инвестор рассматривал варианты в других регионах. Однако областные власти отмечают, что смогли предложить более выгодные условия.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ноябре во Владимирской области пройдет экономический форум. Правда, теперь он будет называться инвестиционным конгрессом. Но цель прежняя — привлечь инвесторов, показать потенциал региона.