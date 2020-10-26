Ковидный госпиталь ОКБ принял первых тяжёлых пациентов

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Открытие второй волны
В областной клинической больнице снова заработал ковидный госпиталь. В минувшие выходные туда поступили первые 30 пациентов. Часть их перевезли из других медучреждений региона. 20 человек находятся в тяжелом состоянии. Госпиталь в хирургическом корпусе ОКБ считается одним из самых крупных во Владимирской области. Впервые он был развернут 30 апреля и работал всю первую волну COVID-19. 15 сентября его закрыли. Чуть больше месяца в хирургическом корпусе принимали пациентов по прежнему профилю.
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Мощность ковидного корпуса
Инфекционный госпиталь рассчитан на 180 мест. 125 коек имеют кислородную подводку. 30 мест для ковидных пациентов отведено в отделении реанимации и интенсивной терапии. Есть оборудование, в том числе для экстренных исследований прямо у постели больного, портативные аппараты УЗИ. Госпиталь поделён на «зелёную» и «красную» зоны. Он полностью обеспечен медицинскими препаратами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, заверяют в облздраве.
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Сначала приемное отделение
Всех прибывших больных в госпитале пропускают через приёмное отделение. Здесь их встречают сразу 6 сотрудников ОКБ. Они оформляют все документы, проводят первичный осмотр. Скученности и долгих ожиданий быть не должно. При этом пациенты без теста или с сомнительным результатом направляются в особое помещение до подтверждения диагноза.
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Для «тяжелых» отдельный маршрут
О поступлении тяжелобольных ковидный госпиталь оповещают заранее. Уже на входе их встречает реанимационная бригада с каталкой. У пациентов измеряют сатурацию крови, могут сделать УЗИ, взять плевральную пункцию, подключить к переносному наркозному аппарату. Рядом с приёмным покоем находятся противошоковые палаты. По словам врачей, все это оборудование востребовано. В первую волну за жизнь таких пациентов приходилось бороться.
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Готовность к наплыву пациентов
В госпитале будут работать около 400 специалистов по графику «сутки через трое». Это опытный персонал, закалённый в период первой волны коронавируса, отмечает главврач ОКБ Владимир Безруков. По его словам, сейчас в коллективе спокойная, рабочая атмосфера. Сотрудники знают, как действовать, в том числе в экстренных случаях. В корпусе и на территории вокруг него организован карантинный режим с круглосуточной охраной и ограничением передвижения пациентов, сотрудников и санитарного транспорта.
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Лаборатория в ОКБ
В инфекционном корпусе организована лаборатория с возможностью выполнения общих анализов крови и мочи, биохимических анализов крови, анализа газов крови. На базе иммунологической лаборатории ОКБ проводят ПЦР-исследования на COVID-19. Как недавно сообщила директор облздрава Елена Утёмова, сюда будут привозить анализы на ковид и из других медучреждений области — для ускорения тест-диагностики. Всего за сутки в лабораториях региона проводится порядка 2000 исследований на коронавирусную инфекцию.
Ранее «Призыв» сообщал, что число заболевших в регионе приближается к 9000 человек. На базе больниц развернуто уже 1108 коек.
Обсуждение 3
уже не так страшно
Чем дальше, тем страшнее
Кто еще не болел? Круг сужается