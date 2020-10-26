Ковидный госпиталь ОКБ принял первых тяжёлых пациентов

В инфекционном корпусе организована лаборатория с возможностью выполнения общих анализов крови и мочи, биохимических анализов крови, анализа газов крови. На базе иммунологической лаборатории ОКБ проводят ПЦР-исследования на COVID-19. Как недавно сообщила директор облздрава Елена Утёмова, сюда будут привозить анализы на ковид и из других медучреждений области — для ускорения тест-диагностики. Всего за сутки в лабораториях региона проводится порядка 2000 исследований на коронавирусную инфекцию.

Ранее «Призыв» сообщал, что число заболевших в регионе приближается к 9000 человек. На базе больниц развернуто уже 1108 коек.