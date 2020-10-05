Коронавирусом за сутки заболели сразу 57 жителей Владимирской области

Во Владимирской области за минувшие сутки положительный тест на коронавирус получили еще 57 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это новый антирекорд за три месяца. Последний раз так много инфицированных выявляли в конце июня. При этом активный прирост заболевших отмечается по всему региону.

Второй день больше всего положительных тестов в Гусь-Хрустальном районе. Там заболели сразу 12 человек. Далее следует Муромский район – 10 случаев. Владимир добавил в статистику распространения коронавируса 8 случаев. Такая же цифра в Александровском районе. По 4 заболевших в Петушинском и Юрьев-Польском районах, по 3 – в Гороховецком и Киржачском, по 2 – в Суздальском и Вязниковском. Меньшего всего заболевших в Камешковском районе – 1 случай.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 7540 человека.

На минувшей неделе стало известно, что тяжелее коронавирус переносят женщины. Среди госпитализированных их 76%. Средний возраст жителей области, попавших в больницы с ковидом, — 63 года. Дети выступают активными переносчиками вируса, заражение они переносят проще. Что касается мест в больницах для пациентов с коронавирусом, то их становится все меньше. На данный момент занято уже около 60% коек. Власти сообщают о возможности развернуть в случае необходимости дополнительные места.

Ранее «Призыв» сообщал, что врачам Владимирской областной клинической больницы удалось спасти тяжелейшего ковидного больного. Помимо вируса у мужчины было несколько осложнений, которые угрожали жизни.