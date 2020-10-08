Коронавирусом за сутки заболели 59 жителей Владимирской области

Владимирская область вновь демонстрирует суточный прирост COVID-19. За день заболели сразу 59 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Накануне цифра была ниже – 57. Если в сентябре активный рост по инфицированным демонстрировал Владимир, сейчас районы обгоняют областной центр.

В лидерах Муромский район, там заболели 10 человек. Затем следует Гусь-Хрустальный район – 9 случаев. Владимир в статистику распространения инфекции добавил 8 человек, Селивановский и Собинский районы – по 6 человек. 5 человек заболели в Юрьев-Польском районе, по 4 положительных теста получили жители Петушинского и Ковровского районов. 3 случая в Гороховецком районе. Меньше всего цифра у Александровского и Суздальского районов – по 2 случая.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 7716 человек.

Несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом во Владимирской области, областные власти заверяют, что ситуация находится под контролем, и она управляема. Как заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко, наш регион находится в зоне относительно стабильной по ковиду. Мы не входим в число тех субъектов, где порог заболеваемости превышен и фиксируется больше 100 инфицированных в сутки.

Однако руководителям частных компаний Владимирской области чиновник все же посоветовал перевести часть сотрудников на удаленку. С одной оговоркой — только без ущерба для деятельности. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.