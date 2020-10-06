Коронавирусом во Владимирской области за сутки заболели 60 человек

Владимирская область установила новый антирекорд по суточному приросту инфицированных COVID-19 за последние три месяца. За день заболели сразу 60 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз такие высокие показатели регистрировалось в конце июня. Накануне цифра была ниже – 57.

Если в сентябре активный рост по инфицированным демонстрировал Владимир, сейчас областной центр уже обогнали районы. В лидерах Гусь-Хрустальный, там заболели 13 человек. Затем следует Муромский район — 11 случаев. Владимир в статистику распространения инфекции добавил 10 человек, Александровский район – 7 человек. По 4 положительных теста получили жители Гороховецкого и Вязниковского района, по 3 – Ковровского, Селивановского и Суздальского. Меньше всего цифра у Радужного и Меленковского района – 1 по случаю.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 7600 человек.

Эксперты уверены, что к новой вспышке коронавируса привело отрицание опасного заболевания. Большинство сняли маски и не соблюдают социальную дистанцию. Между тем такой беспечный подход может привести не только к заражению, но и к наказанию рублем. Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудницу офиса оштрафовали за отсутствие маски.