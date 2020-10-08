Коронавирус отменил осенний субботник во Владимире

Намеченный на 10 октября большой осенний субботник во Владимире не состоится. Масштабная уборка отменяется из-за неблагоприятной эпидобстановки. Владимирская область продолжает демонстрировать отрицательную динамику по суточному приросту заболевших COVID-19. Между тем на работе коммунальных служб это никак не скажется.

— Все мероприятия, которые традиционно проводятся в этот день, будут организованы силами подведомственных муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального комплекса, отвечающих за чистоту и порядок на территории областной столицы, — заверяет пресс-служба мэрии.

Коронавирус внес коррективы в планы мэрии.

1 октября во Владимире стартовал месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Уже проведен ряд экологических акций. Так, на днях сотрудники владимирских ресторанов одной из федеральных сетей быстрого питания с помощью волонтеров убирали мусор в формате командных соревнований на улице Электрозаводской.

Ранее «Призыв» сообщал о досрочной рекультивации свалки в Петушках. Подрядчик успел завершить работы на 2 месяца раньше.