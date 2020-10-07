Король русской тройки Владимир Фомин: в каких фильмах он участвовал

7 октября 1927 года в селе Семеновское Собинского района родился Владимир Иванович Фомин, человек, возродивший русскую тройку. В его трудовой книжке была только одна запись: с 1 октября 1953-го по 29 декабря 2007 года он работал на государственной конюшне «Владимирская». Его птицы-тройки участвовали во многих знаменательных событиях в России: Международный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, открытие Олимпийских игр 1980-го, юбилейные парады и демонстрации на Красной площади. Практически ни один советский фильм, в котором нужна была тройка лошадей, не обошелся без Владимира Фомина. Его приглашали консультантом, снимали в общих планах. А когда по сценарию тройкой должен был управлять главный герой, Фомин всегда сидел где-нибудь внизу и держал вожжи, чтобы лошади слушались. С помощью этого теста давайте вспомним самые известные фильмы, в которых участвовал наш земляк.

В каком фильме по повести Пушкина, по мнению Фомина, лучше всего показана мчащаяся русская тройка, которую сняли с вертолета? Метель Дубровский Барышня-крестьянка Правильно! Неправильно! - Для какой кинокартины Владимир Иванович давал уроки верховой езды исполнителю главной роли Георгию Вицину? Деловые люди Двенадцатая ночь Женитьба Бальзаминова Правильно! Неправильно! - Для какого фильма-сказки, кроме тройки лошадей, Фомину пришлось «съезжать» еще и тройку… свиней? Морозко Финист — Ясный Сокол Варвара-краса, длинная коса Правильно! Неправильно! - Какая советская киноэпопея не обошлась без лошадей и консультаций нашего мастера-наездника? Война и мир Освобождение Тени исчезают в полдень Правильно! Неправильно! - В какой фильм пригласил поработать Фомина режиссер Андрей Тарковский? Зеркало Андрей Рублев Иваново детство Правильно! Неправильно! - Для какого фильма Глеба Панфилова готовил лошадей Владимир Иванович? Начало Прошу слова В огне брода нет Правильно! Неправильно! - В съемках какого фильма по сказке Пушкина участвовал Фомин со своими подопечными? Руслан и Людмила Осенние колокола Сказка о царе Салтане Правильно! Неправильно! - Для съёмок какого американского фильма реквизиторам пришлось по настоянию Фомина смастерить карету по старинным схемам? Распутин Петр Великий Екатерина Великая Правильно! Неправильно! - На съемочную площадку какого исторического фильма знаменитый мастер-наездник приехал со своей вороной тройкой? Борис Годунов Россия молодая Ярослав Мудрый Правильно! Неправильно! - На съемках какого фильма 1997 года в Суздале Владимир Иванович оказался самым опытным… кинематографистом? Царевич Алексей Волшебный портрет Маленькая принцесса Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Король русской тройки Владимир Фомин: в каких фильмах он участвовал? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook