Король русской тройки Владимир Фомин: в каких фильмах он участвовал

7 октября 1927 года в селе Семеновское Собинского района родился Владимир Иванович Фомин, человек, возродивший русскую тройку. В его трудовой книжке была только одна запись: с 1 октября 1953-го по 29 декабря 2007 года он работал на государственной конюшне «Владимирская». Его птицы-тройки участвовали во многих знаменательных событиях в России: Международный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, открытие Олимпийских игр 1980-го, юбилейные парады и демонстрации на Красной площади. Практически ни один советский фильм, в котором нужна была тройка лошадей, не обошелся без Владимира Фомина. Его приглашали консультантом, снимали в общих планах. А когда по сценарию тройкой должен был управлять главный герой, Фомин всегда сидел где-нибудь внизу и держал вожжи, чтобы лошади слушались. С помощью этого теста давайте вспомним самые известные фильмы, в которых участвовал наш земляк.
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