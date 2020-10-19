Контракт на строительство Рпенского проезда выставили на торги

Контракт на строительство Рпенского проезда, долгожданного дублера Большой Нижегородской, Мира и Добросельской, выставлен на портале госзакупок. Стоимость работ — около 2,1 миллиарда рублей. В документации указан огромный перечень требований к подрядчику, а также опубликованы смета и сроки строительства. Подрядчик должен будет приступить к работам уже в декабре 2020 года. Победителя торгов определят 5 ноября. На подготовку у компании, выигравшей аукцион, будет меньше месяца. В апреле 2023 года новую трассу планируют запустить.

Финансирование распределено по годам. Деньги будут поступать из федеральной казны с областным софинансированием. Контролировать подрядчика и ход работ собирается мэрия Владимира. За организацию и успешное проведение торгов тоже отвечает она.

Протяженность Рпенского проезда от улицы Мира до Погодина будет 2,1 км.

Согласно конкурсной документации, год назад эксперты проводили изыскания на 15 гектарах земельных участков. Выяснили, где и сколько коммуникаций проходит. Перепад высот на отдельных участках составляет 54 метра. Трасса затронет территории промышленных предприятий и жилых домов.

— В данном районе присутствует действующий водоток – река Рпень, пересекающий участок съемки. Наличия опасных природных процессов не выявлено, — сообщают специалисты «Владимиравтодорпроекта».

Строительство автодороги в чистом виде обойдется в 572 миллиона рублей, отдельно посчитали расходы на мост через реку Рпень — 587 миллионов рублей. Строительство нового железнодорожного переезда будет стоить около 12 миллионов рублей. Для разделения дороги и комплекса гаражей планируют возвести подпорки — 113 миллионов рублей. В смете расходов предусмотрены средства на перенос и строительство коммуникаций. Наиболее затратное — переустройство напорной хозяйственно-бытовой канализации, на которое собираются потратить свыше 80 миллионов рублей. Переустройство ливневок обойдется вдвое дешевле, но тоже на весьма приличную сумму.

Рпенский проезд станет четырехполосной магистралью. В перспективе она соединит два района — Доброе и центр, станет полноценным дублером загруженных Большой Нижегородской и Добросельской. Начало ее планируется у Пенсионного фонда, а конец — на Рпенском проезде. На ней не будет перекрестков, скорость — до 90 километров в час, учтены тротуары и велодорожки.

Ранее «Призыв» сообщал, что первый этап строительство развязки на Сперанского во Владимире остановился на стадии перекладки коммуникаций.