Константин Демидов: спрос на земли сельхозназначения будет расти

Около 40% всей пашни Владимирской области сегодня не используется. 250 тысяч гектаров земли выпали из оборота, причём более половины из них не обрабатывались уже дольше 10 лет. Эти бывшие поля больше напоминают лес. Чем далее, тем труднее их будет вернуть в работу: понадобятся крупные вложения. Но в ближайшее время спрос на земли сельхозназначения в нашем крае, скорее всего, повысится, считает директор департамента сельского хозяйства администрации Владимирской области Константин Демидов. В программе «Разговор на двоих» он рассказал о том, как можно купить или получить в аренду землю для ведения на ней работ, каковы тенденции на рынке земли и на какую поддержку могут рассчитывать начинающие фермеры. Смотрим передачу!

Тайм-коды:

00.00 — 00.51 — сколько земель сельхозназначения во Владимирской области выпало из полезного оборота.

00.51 — 02.58 — динамика по землям сельхозназначения за последние 10 лет. Где брошенных земель больше, где меньше.

02.58 — 05.15 — кто лучше использует земли: сельхозпредприятия, фермеры или простые пайщики.

05.15 — 06.40 — как получить землю в собственность и аренду, кто это может сделать без конкурса.

06.40-07.40 — почему желающим предоставляются «неудобные» земли, до которых трудно добраться.

07.40 — 08.23 — где можно узнать о наличии свободных земель под покупку или аренду для ведения хозяйства.

08.23 — 08.50 — тенденции на свободном рынке земель сельхозназначения.

08.50 — 09.22 — покупка «залоговых» земель, оказавшихся в собственности банков.

09.22 — 10.03 — проблемы межевания участков земли сельхозназначения.

10.03 — 11.05 — ограничения при использовании земель под ЛПХ и КФХ.

11.05 — 12.16 — можно ли арендовать «неудоби» на льготных условиях.

12.16 — 13.13 — можно ли выращивать лес на землях сельхозназначения.

13.13 — 14.33 — где получить помощь при выборе направлений деятельности при малых формах хозяйствования.

14.33 — 15.48 — какие существуют формы поддержки начинающих фермеров.

15.48 — 17.40 — как увязать интересы крупных и мелких собственников земли.

17.40 — 19.30 — перспективы использования земли: повысится ли спрос на землю во Владимирской области.