Компании отказались страховать владимирских медиков

Страховые компании отказались сотрудничать с администрацией Владимирской области по вопросу страховых выплат медикам, переболевшим коронавирусом, сообщил вице-губернатор Сергей Шевченко. Именно из-за этих денег две недели назад митинговали в областном центре медики. Переболевшие коронавирусной инфекцией врачи, фельдшеры и медсестры требовали выдать им по 50 тысяч рублей. Эта сумма компенсации установлена региональным законом, поправки в который внесли весной нынешнего года, в разгар пандемии.

Страховые выплаты регламентирует областной закон № 148, принятый в 2017 году с внесёнными 12 мая 2020 года изменениями.

Первоначально закон предусматривал то, что каждый медработник должен быть застрахован на 10 тысяч рублей. Весной, во время пандемии, ЗС внесло пункты, согласно которым медработники, занимающиеся ковид-пациентами, должны быть застрахованы на 50 тысяч рублей в случае заражения и на 120 окладов в случае смерти. Страховые организации выбираются на основании федерального закона «О контрактной системе в сфере госзакупок».

— Страховые компании нам отказали, — сообщил «Призыву» Сергей Шевченко, вице-губернатор Владимирской области. – Сейчас в составе рабочей группы мы работаем над усовершенствованием норм страхования медработников в рамках области, принятых Законодательным Собранием в мае. И посмотрим, насколько возможно привлечение бюджетных средств.

На согласованный властями пикет 26 сентября вышло порядка 30 человек. Медики требовали заплатить им за перенесённое заболевание.

— Свою резолюцию пикета мы отдали руководству «Белого дома». Но до сих ответов по нашим вопросам не получили, — сказали «Призыву» фельдшеры станции скорой помощи.

На данный момент, по официальной статистике, ковидом переболели свыше тысячи медиков региона. Все они получили страховку от Фонда социального страхования – около 69 тысяч рублей. Из собственных источников «Призыв» узнал, что ведомство было готово взять на себя и региональные выплаты. Но Сергей Шевченко данную информацию опроверг: «Это не полномочия федерального фонда. Все эти обязательства, которые были приняты, исключительно уровень субъектов РФ».

Ранее «Призыв» сообщал, что судогодским медикам перевели выплаты за ковид после того, как ФСС получил все необходимые документы.