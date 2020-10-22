Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Арматура М» на действия АО «Газпром газораспределение Владимир» признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «АРМАТУРА М» на действия заказчика и организатора торгов – АО «Газпром газораспределение Владимир» при проведении запроса предложений в электронной форме №АС0000439 по отбору организаций для поставки товаров по номенклатурной группе: арматура трубопроводная, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях АО «Газпром газораспределение Владимир» Комиссией Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.