Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Арматура М» на действия АО «Газпром газораспределение Владимир» признана необоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «АРМАТУРА  М» на действия заказчика и организатора торгов – АО «Газпром газораспределение Владимир» при проведении запроса предложений в электронной форме №АС0000439 по отбору организаций для поставки товаров по номенклатурной группе: арматура трубопроводная, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона  от «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, в обжалуемых действиях АО «Газпром газораспределение Владимир»  Комиссией  Владимирского УФАС не было выявлено нарушения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.

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