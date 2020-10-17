Комендантский час ввели в кафе и ресторанах Владимирской области

Кафе, бары и рестораны Владимирской области переходят на новый режим работы. Накануне «Белый дом» опубликовал новые вводные из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. С 16 октября и до снятия режима повышенной готовности общепит будет открыт только с 8 утра и до 23 часов. А кальяны отныне вообще вне закона там, где кормят. Как отмечает пресс-служба областной администрации, новые правила приняты на основании рекомендаций главного санитарного врача региона. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Приводим этот документ полностью:

Общепит попал в список наиболее пострадавших во время ограничений по коронавирусу отраслей экономики. Кафе, бары и рестораны закрылись в конце марта. В июне для общепита сделали некоторые послабления и разрешили-таки открыть летние веранды, лишь 22 июля они смогли начать работать в полную силу. И вот новые ограничения. Как ранее рассказывали «Призыву» представители отрасли, вторую волну многие из них могут не пережить.

Тем временем каждый день официальная статистика показывает рост заболеваемости ковидом. Власти разворачивают дополнительный коечный фонд по всему региону. Но, как заявили представители областной администрации и Роспотребнадзора на последнем брифинге в «Белом доме», существующих ограничений пока достаточно.