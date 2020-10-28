Клиенты РТКОММ смогут самостоятельно управлять спутниковыми каналами связи

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске на рынок нового продукта — программно-аппаратного комплекса SatVision, предназначенного для гибкого управления каналами спутниковой связи. Администратору клиента предоставляется локальный или удаленный веб-интерфейс с возможностью организации дополнительных сервисов на основе пожеланий заказчика.

Теперь клиенты РТКОММ могут самостоятельно управлять пропускной способностью каналов передачи данных, контролировать трафик и доступ в интернет, ограничивать доступ к ресурсам, типу контента, распределять роли между пользователями. Таким образом, сервис поможет всем корпоративным клиентам повысить эффективность бизнеса за счет создания новых направлений и формирования дополнительных конкурентных преимуществ.

«Статус лидера среди спутниковых операторов России мотивирует и побуждает нас постоянно совершенствовать продуктовый портфель компании и предлагать нашим клиентам новые сервисы, направленные на развитие их бизнеса. Мы считаем, что наш новый продукт будет востребован среди клиентов, которые заинтересованы в подключении к спутниковому интернету собственных групп пользователей, например туристов на базах отдыха или работников добывающих предприятий на удаленных от центрального офиса приисковых участках. В новых условиях повышенного спроса на внутренний туризм SatVision позволит создать выделенный доступ к скоростному спутниковому интернету для постояльцев в горной гостинице, что обеспечит ее владельцам дополнительное конкурентное преимущество», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Кроме того, SatVision обеспечит владельцам бизнеса безопасность сети передачи данных, контроль доступа в интернет с помощью опции контент-фильтрации трафика и антивирусной защиты, включенной в программно-аппаратный комплекс.

Новый продукт РТКОММ может быть использован и для повышения эффективности работы офисов как на суше, так и на море — включая самостоятельное управление голосовой корпоративной телефонной связью, автоматический роуминг для услуги «Морской VSAT» и другие дополнительные сервисы. Подробнее о сервисе SatVision можно узнать на официальном сайте РТКОММ по ссылке.