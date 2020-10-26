Клиенты банков стали оформлять больше кредитных карт для покупок

Статистика получения кредитных карт рассрочки для выгодного шопинга во Владимире и области продолжает расти. Соотечественники отдают предпочтение банковскому пластику с возможностью оплаты любых покупок с возвратом части потраченных средств, начислением процентов на остаток и длительной бесплатной рассрочкой платежа.

Самые популярные кредитки для шоперов

Абсолютными лидерами популярности среди клиентов отечественных банков являются кредитные карты с минимальным количеством отказов, предназначенные специально для комфортного и выгодного шопинга онлайн и оффлайн. Практика показывает, что наибольший интерес у любителей походов по магазинам вызывают кредитные карты рассрочки с отсутствием начисления процентов по снятым средствам. С помощью данных пластиковых карт можно смело идти за покупками даже если на счету нет средств. Оплатить любые приобретения, в том числе, услуги в сфере красоты, общественного питания, спорта и т.д., можно в кредит, в пределах определённого лимита. Расчёты с продавцом осуществляются сразу, а с банком – по прошествии времени. Обычно на то, чтобы положить на карту потраченную в кредит сумму даётся от одного до нескольких месяцев. Следует заметить, что на вовремя возмещённые средства проценты не начисляются. Ставка применяется только с первого дня просрочки платежа по кредиту.

Бонусы и скидки кредитных карт для покупок

Растущая популярность банковского «пластика» для шоперов объясняется также тем, что он предоставляет некоторые экономические выгоды покупателям товаров и услуг. Например, держатели определённых типов карт могут совершать покупки со скидками, а на положительный остаток средств на карте начисляются проценты. Следует также заметить, что многие кредитки для покупок предусматривают возможность вернуть часть потраченных на шопинг денег обратно на карту (обычно в пределах нескольких процентов). Этот процесс происходит автоматически и может приравниваться к дополнительным скидкам с цены товаров и услуг. К дополнительным выгодам относится также беспроцентная рассрочка платежа при покупке любых товаров и услуг, накопительные баллы и мили, а также другие виды бонусов, которые предусмотрены многими

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