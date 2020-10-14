Кинотеатры в борьбе за выживание: продажи упали на 20%

Кинотеатры подсчитывают убытки. Коронавирус больно ударил по индустрии. Осенью продажи билетов во Владимире упали более чем на 20%. Всплеск заболеваемости во Владимирской области, ужесточение масочного режима и призывы властей по возможности оставаться дома повлияли на посещаемость. Даже постоянные клиенты стали реже ходить в кинотеатры. Просто потому что «смотреть нечего».

Действительно, репертуарный голод становится все ощутимее. Мировые премьеры переносятся одна за другой. На днях обновился список картин, которые вновь отложили из-за пандемии. Например, нового «Бэтмена», одну из самых ожидаемых премьер, перенесли на март 2022 года.

– Мы только восстановились по посещаемости в сентябре, теперь опять чувствуем спад. Люди настороженно относятся к походу в кинотеатры, — рассказала «Призыву» менеджер по рекламе кинотеатра «Киномакс-Буревестник» Юлия Гордеева. — Сейчас у нас выходят в основном русские фильмы, причем такой социальной направленности. Это нашей аудитории очень нравится. Но, например, мамы сейчас боятся вести детей на мультфильмы, детское кино. Хотя при соблюдении всех норм кинопоказ проходит в безопасных условиях.

За масочным режимом в кинотеатре строго следят, зрителей убеждают обезопасить себя – на кассе и при входе в зал. Но вывести человека из зала, если он снял маску, работники кинотеатра не имеют права. Рассадка людей идет через кресло. Сам персонал работает в сокращенном составе, каждый проходит термометрию в течение дня. Случаев заражения ковидом среди сотрудников пока не было.

Завлекать зрителя сейчас приходится всеми доступными способами, говорят в кинотеатрах. Например, в «Киномаксе» для школьников и студентов каждый день действуют льготные билеты. Их цена — 130 рублей. Но с собой надо иметь документ, подтверждающий льготы.

Репертуарный голод в кинотеатрах становится все ощутимее.

В «РусьКино» подтверждают: тоже ощутили спад посещаемости. На большом экране крутят такие же российские новинки. Среди них фильмы Ильи Учителя «Стрельцов», где главную роль играет Александр Петров, и «Гудбай, Америка» режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Если раньше на премьеры и вечерние сеансы билеты здесь стоили 300-350 рублей, сейчас цены пришлось снизить.

— С понедельника по среду у нас на любой киносеанс в любое время билет идет за 200 рублей. Среди зрителей сейчас в основном одна молодежь, средний возраст, пенсионеров нет, – рассказала «Призыву» администратор «РусьКино». – Если они хотят пройти без масок, мы не пускаем. У нас с этим строго. Естественно, мы с улыбкой рекомендуем. Маску сейчас можно приобрести на каждом шагу. В том числе рядом с кинотеатром. Но пока такого не было, чтобы человек купил билет, а на сеанс пришел без маски.

Сейчас сотрудники кинотеатров стараются не унывать. Верят, что повторного закрытия, как в начале пандемии, не случится. Как отмечают эксперты кинорынка, еще один карантин может стать последним для многих кинотеатров.

— Если будут закрыты кинотеатры, театры и другие подобные заведения, через какое-то время мы просто получим страну психов, и некому будет поднимать экономику и решать другие задачи, — приводит 360° цитату Олега Березина, главы Ассоциации владельцев кинотеатров.

Кинотеатры Владимирской области открылись лишь на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Показы возобновились спустя почти четыре месяца после закрытия, в начале августа. Естественно, с целым рядом требований и ограничений. Пока кинотеатрам удается их выполнять. Как ранее сообщал «Призыв», Роспотребнадзор провел рейды по культурно-развлекательным учреждениям.