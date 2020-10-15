Карантин из-за коронавируса вводят в домах престарелых и интернатах

Восемь соцучреждений Владимирской области переходят на закрытый круглосуточный режим. Связано это с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня, 15 октября, карантинные меры затронут 3 дома-интерната для престарелых. Это Геронтологический центр «Ветеран» (отделение в мкр. Красный Октябрь города Киржача), Гусевской психоневрологический интернат и дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский».

С 19 октября на карантин уйдут дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Мурома», Балакиревский психоневрологический интернат (отделения в пос. Балакирево и с. Бакшеево), Жереховский психоневрологический интернат, Собинский психоневрологический интернат (отделения в Собинке и Лакинске), Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития.

Сотрудников поощрят за особые условия работы.

Сотрудники соцучреждений будут работать посменно. Меняться они будут раз в две недели. За особые условия труда сотрудники получат надбавку в размере 20 тысяч рублей за 14 дней вахты, а также стимулирующие выплаты в размере от 10 до 60 тысяч рублей — в зависимости от квалификации.

Перед заступлением на вахту у всех работников новой смены возьмут анализ на коронавирус. Также будет организовано постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья как пенсионеров и инвалидов, так и персонала.

Во Владимирской области в 30 стационарных организациях проживают и получают социальные услуги 3,8 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность работников этих организаций составляет 2,7 тысячи человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что число заболевших коронавирусом во Владимирской области продолжает стремительно расти. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 78 человек.