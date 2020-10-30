Как совершать покупки в интернете безопасно

Покупки в интернет-магазинах стали обыденным делом для потребителей. Это связано с нехваткой времени у покупателей, которым удобно приобретать товары, не отходя от телефона или компьютера. Совершать покупки в онлайн-магазинах бывает выгоднее, потому что из-за высокой стоимости аренды многие компании уходят в Сеть, экономя при этом на аренде торговых площадей. Но главное — это быстрее и удобнее: заходишь прямо с телефона на сайт, выбираешь что нужно, и тут же платишь банковской картой. Минусы — нельзя сначала оценить вещь и ее качество, можно нарваться на мошенников: одни продают то, чего у них нет, другие торгуют браком или подделкой, третьи под разными предлогами пытаются получить данные банковских карт. Разбираемся, как покупать максимально безопасно.

Выбирайте магазин по отзывам

Перед покупкой какого-либо товара необходимо внимательно читать отзывы покупателей. Тут все на первый взгляд легко: если об онлайн-магазине нет ни одного отзыва во всей Сети, он может оказаться однодневкой, которая скорее всего не пришлёт товар или продаст брак. Но если отзывов много, причем все положительные и однообразные, это тоже повод задуматься: такие отзывы не реальные покупатели, а специально нанятые люди — копирайтеры.

Отличить поддельные отзывы от настоящих не всегда просто, но можно:

· они, как правило, все подписаны именем и фамилией, нередко ещё и с фото;

· не содержат подробностей совершенной покупки;

· если и упоминают о недочетах товара, то так, чтобы это выглядело похвалой. Например: «Доставили через пять дней вместо двух, правда, компенсируя неудобства, сделали большую скидку, буду покупать только здесь!!!»

Если все отзывы у магазина именно такие, скорее всего, все они ненастоящие. Когда вы увидите магазин с невероятно низкими ценами, огромным выбором и только отличными отзывами как под копирку, помните: это чаще говорит о мошенничестве, чем о действительно достойном месте для покупок.

Указывайте при покупке только нужные данные

Давайте разберемся что нужно магазину для оформления заказа:

· номер телефона и/или адрес электронной почты – первое, обычно, запрашивают для подтверждения заказа и сообщений о доставке, а второе – для направления электронного чека.

· Ваше имя и адрес доставки

Что нужно банку, через который идет оплата по карте:

· Номер карты, срок ее действия, CVV2 или CVC2, часто также (указывать не всегда обязательно) – ваши имя и фамилия латиницей, как они указаны на карте.

Но если, онлайн-магазин при покупке запрашивает у вас что-либо еще – например, скан-копию паспорта, девичью фамилию матери или логин и пароль от интернет-банка, стоит насторожиться – с ним явно что-то не в порядке и совершать покупки там не стоит.

Важно: на сайте, где вы отправляете товар в корзину и собираетесь платить, должны быть SSL-шифрование. Оно выглядит как зеленый замочек в адресной строке. Он означает, что данные, которые вы передаете, знают только ваш браузер и сервер магазина, а мошенники не смогут их получить.

Платите картой на сайте и не отказывайтесь от чеков

Все солидные и надежные магазины сейчас принимают оплату банковской картой на сайте или в приложении. Они могут также направить в мессенджере или СМС ссылку на платежную страницу. Если этого нет – подумайте, стоит ли вообще там покупать.

Если онлайн-магазин вместо стандартной оплаты картой предлагает совершить обычный перевод частному лицу, лучше не рисковать. Магазин по закону обязан проводить все платежи через кассу и направлять на почту своих покупателей электронные чеки. Чтобы ему было куда прислать вам чек, оставляйте при заказе свой e-mail. Когда такого чека нет, предъявить потом претензии очень сложно.

Будьте осторожны при покупках в социальных сетях

При покупке в социальных сетях, помните, что и тут встречаются мошенники. Один из распространенных способов обмана – предполагаемый покупатель пишет на странице магазина в социальной сети комментарий, что намерен купить товар, и тут же ему в личку стучится некто, называя цену и сроки доставки. Как правило, мошенники очень торопят с покупкой – они хотят, чтобы потенциальная жертва не успела предложить или проверить, имеет ли отношение к магазину тот, кто ей сейчас пишет. Для оплаты они дают номера виртуальных банковских карт или электронных кошельков. Никогда не совершайте поспешных действий и не переводите деньги таким образом, лучше сами свяжитесь с магазином.

Покупать в интернете просто и удобно, но главное не забывать о простых правилах безопасности, чтобы покупки приносили только радость. Об актуальных схемах мошенничества и способах защиты от них вы всегда можете узнать на сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» и в канале «Осторожно, мошенники!» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.