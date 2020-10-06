Как Сергий Радонежский основал Киржач

8 октября Русская православная церковь вспоминает преставление одного из самых почитаемых русских святых — преподобного Сергия (1314-1392), игумена Радонежского и всея России чудотворца. Основанная им обитель приобрела славу, которая дошла до самого Константинополя. Сейчас Троице-Сергиева лавра – крупнейший русский монастырь, подчиняющийся только патриарху. Великий князь Дмитрий Донской благословение на Куликовскую битву получил именно от радонежского игумена. Также не без помощи Сергия почти все князья к этому времени уже признавали главенство князя Дмитрия. А еще Сергий Радонежский основал Благовещенский монастырь, которому город Киржач обязан своим существованием.

Основание монастыря

Желая избежать конфликта с родным братом, архимандритом Стефаном, он в 1354 году тайно покинул Троицкий монастырь на Маковце и направился к своему духовному другу преподобному Стефану Махрищскому. Ушел он не один, а вместе со своим преданным учеником Романом. Проведя в Махрищском монастыре некоторое время, Сергий Радонежский, взяв проводника, отправился на поиски места, удобного для желанного ему пустынножительства. Он обрел его на высокой круче у реки Киржач. Здесь он вновь предался физическим трудам и молитвенному подвигу.

Узнав, где находится преподобный Сергий, его духовные чада стали переходить к нему на жительство. Радожский игумен поставил здесь небольшую деревянную церковь, которую освятил в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Через 4 года Сергий вернулся в Троицкую обитель, а игуменом Благовещенской обители оставляет своего ученика Романа Киржачского, который становится первым официальным настоятелем Благовещенской обители. Он исполнил заповедь своего духовного отца: монастырь стал образцом подвижнической жизни для своей братии.

Датой его основания считается 1358 год. До конца своей жизни преподобный Сергий относился к этой обители, как к любимому детищу, и никогда не прерывал с ним связь, контролируя все его дела. Благодаря славе своего основателя Благовещенский монастырь пользовался большой известностью и вниманием русских царей, князей и бояр. Они одаривали его землями, селами и различными угодьями, так что очень скоро он стал одним из богатейших монастырей Северо-Восточной Руси.

Расцвет обители

К середине XVI века Благовещенский монастырь являлся вторым из 14 приписных монастырей Троице-Сергиевой обители. Его настоятель , как правило, назначался из числа монахов Троицкого монастыря и занимал вторую ступеньку после троицкого архимандрита. В нем подвизались 90 монахов. Владения монастыря разрослись и располагались уже не только в Переславском, но и в Дмитровском, Владимирском и Юрьевском уездах. Монастырь имел своих крестьян, собственные рыбные ловли, шесть водяных мукомольных мельниц, две солеварницы, доходы с ярмарок.

До середины XVII века в монастыре было три храма – Благовещенский, Сергиевский и в Святых вратах (XVI-XVII вв.) В 1656 году боярин Иван Андреевич Милославский возводит рядом с Благовещенским храмом над могилами своих родителей новую каменную церковь в честь Всемилостивого Спаса. Впоследствии это место становится фамильной усыпальницей Милославских. Как известно, они были родственниками первой жены царя Алексея Михайловича и занимали при нем ведущие государственные посты. Сам боярин Иван Андреевич Милославский владел сельцом Федоровским недалеко от Благовещенского монастыря.

Упадок и возобновление

Но в 1764 году он был упразднен в числе более чем полутысячи других русских обителей Манифестом Екатерины II о передаче монастырских владений и населяющих их крестьян государству. Его имущество было передано в Троице-Сергиеву лавру, братия переведены частью туда же, частью в другие монастыри. Монастырские церкви стали приходскими.

Именно из подмонастырской слободы в 1778 году екатерининским указом был образован город Киржач.

В середине XIX века монастырские храмы были возрождены благодаря подвижническим усилиям киржачских семейств, прежде всего представителей торгового дома Соловьевых. Глава семейства Александр Соловьев с 1844 года в течение 17 лет был бессменным старостой Благовещенского собора. Он обучился в Троице-Сергиевой лавре иконописному делу и вместе с сыном Петром расписал стены Благовещенского собора и церкви Сергия Радонежского, за что получил благодарность от императора и благословение Святейшего Синода. Именно навыки церковной живописи позволили Петру Соловьеву позже зарабатывать деньги рисованием узоров на тканях, производимых в Богородском уезде, а в 1849 году – основать производство шелковых материй в самом Киржаче. Попечение же храмов после смерти отца продолжил его старший сын Александр Соловьев.

В 1864-1869 годах А.А. и П.А. Соловьевы воздвигли недалеко от могилы своих родителей величественный храм в честь Всех Святых с высокой пятиярусной колокольней. Ими же была пожертвована дорогая церковная утварь, а на колокольню – большой колокол весом в 500 пудов.

Закат и возрождение

В советское время монастырь не функционировал. В 1932 — 1934 годах был взорван храм Сергия Радонежского. В годы войны Благовещенский собор использовался под склад боеприпасов, в его помещениях в разное время располагались то колбасный цех, то керосиновая лавка. В церкви Всех Святых размещался городской хлебозавод.

В 1989 году два древних монастырских храма были возвращены Русской православной церкви. Приход при Благовещенском соборе просуществовал пять лет. В это время была надежда возобновить деятельность мужского монастыря, но она не осуществилась.

4 июля 1995 года Благовещенский Киржачский монастырь был возобновлен как женский.

Первыми насельницами вновь открытой обители стали две послушницы Свято-Успенского женского монастыря города Александрова. В течение 20 лет после начала возрождения обители отреставрирован Благовещенский собор. В его подклете устроен новый храм, освященный в честь преподобного Романа Киржачского и принявший под свою сень раку с его святыми мощами. Над возобновленным источником преподобного Сергия встала новая часовня.

Над монастырем и городом, как и век назад, красуется отреставрированная колокольня храма Всех Святых, а сам храм, освобожденный от инородных пристроек, обрел новые купола и увенчался крестами. Архитектурный монастырский комплекс органично дополнился новым келейным корпусом и домиком вратарниц. Обитель недавно вновь открыла миру свои центральные Святые врата.