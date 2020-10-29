Инсульт: главное — не медлить!

Сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. В России инсульт головного мозга — самая распространенная ( после инфаркта миокарда) причина смертности. Это заболевание переносят около 450 000 человек в год. Наш эксперт Олеся Орлова, терапевт и кардиолог медицинской клиники «На Студеной», расскажет, что нужно поменять в жизни, на что обратить внимание, чтобы предотвратить инсульт. И как действовать, если инсульт случился у ваших близких.

Инсульт – сосудистая катастрофа

Инсульт – острое (внезапное) нарушение мозгового кровообращения, сосудистая катастрофа. Инсульт не зря называют «ударом»: больше трети пациентов погибают в первые сутки, остаётся высокой частота инвалидизации и смертности в первый год реабилитации.

Инсульту подвержены не только пожилые люди, но и молодежь.

Ежегодно диагноз инсульт ставят полумиллиону россиян. По данным Национального регистра инсульта, 31 процент людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и только 8% могут вернуться к прежней работе. Стоить ли говорит, что лучше избежать этой болезни, чем устранять ее последствия. Если вовремя не распознать болезнь, человек может погибнуть или остаться инвалидом.

Существует два типа инсульта – ишемический и геморрагический.

Ишемический инсульт возникает при резком снижении и прекращении кровотока в определенном участке головного мозга.

Геморрагический инсульт происходит при кровоизлиянии в мозг, под его оболочки или в желудочки.

Минуты решают все

Когда человека поражает инсульт, часто ни он сам, ни окружающие не могут сразу сориентироваться, что случилось. Нейрохирурги считают, что 3 часа (максимально 6 часов) – тот период, когда последствия от инсульта могут быть сведены к минимуму. За это время «скорая помощь» должна доехать до пациента, забрать его в больницу, врачи провести обследование и определиться с лечением/операцией.

Признаки инсульта не всегда совпадают с известным во всем мире правилом FAST: «face» (лицо — асимметрия), «arm» (рука – слабость, она может быть не только в руке, но и в ноге), «speech» (речь — нарушение), «touch» (прикосновение — нарушения чувствительности, чаще с одной стороны).

Попросите пострадавшего улыбнуться. При инсульте улыбка будет кривая – одна сторона тела не слушается, уголок губ опускается вниз, а не поднимается наверх. Попросите человека представиться или сказать любое простое предложение. Во время удара человек говорит медленно, запинаясь, как пьяный. Или вообще не может сказать или понять, что к нему обращаются. Попросите поднять руки. При инсульте сложно поднять руки на одну высоту, рука с пораженной части всегда ниже. Могут отказывать ноги. Пострадавший не может стоять. Попросите высунуть язык. Он может быть кривой и несимметричной формы, либо западать на одну сторону. Может быть также нарушение сознания, слуха, судороги, непроизвольное мочеиспускание или дефекация. Изменение ритма, частоты и глубины дыхания, остановка дыхания. Резкое снижение давления, учащение частоты сердечных сокращений, возможна остановка сердцебиения. Внезапная сильнейшая головная боль, рвота.

Чтобы знать абсолютно все признаки инсульта, надо быть врачом. Не сомневайтесь и не медлите – вызывайте «скорую помощь». Пусть лучше вызов будет ошибочным, чем вы потеряете драгоценное время.

Факторы риска

Риск инсульта по-прежнему выше у мужчин старше 45 лет и женщин после 55 лет. Но важнее даже не возраст и пол, а имеющиеся у человека факторы риска нарушения мозгового кровообращения. Всё это факторы можно устранить либо управлять ими. И даже те взрослые, что имеют наследственный риск инсульта (случаи нарушения мозгового кровообращения у родителей в возрасте до 65 лет), при устранении этих 10 факторов риска имеют хороший прогноз.

Давление. Высокое артериальное давление – самый значимый фактор. При артериальном давлении выше 140/90 мм ртутного столба риск инсульта возрастает в два раза. Нет понятия «индивидуальная норма». Всем взрослым рекомендуется регулярно контролировать уровень артериального давления. При повышенном давлении обследоваться и получать антигипертензивную терапию.

Малоподвижный образ жизни. Гиподинамия, то есть низкий уровень физической активности. Существенную пользу для здоровья взрослых приносит физическая активность умеренной интенсивности, не менее 2 часов 30 минут в неделю. Ходите больше пешком! Двигайтесь!

Холестерин. Повышенный уровень низкоплотного, «плохого» холестерина. Ежегодный контроль уровня холестерина крови нужно проводить и женщинам, и мужчинам старше 40 лет (или ранее, если есть к этому показания). Уровень низкоплотного холестерина, кстати, не всегда зависит от пищевых привычек. Решение о необходимых мерах снижения холестерина принимает врач-терапевт или кардиолог. Именно врач определяет индивидуальный целевой показатель уровня холестерина. Ошибочно самому ориентироваться на общие нормы в лабораторном бланке. И не занимайтесь самолечением!

Ожирение (отклонение веса от нормы) также может привести к инсульту. В первую очередь учитывается соотношение массы в килограммах и роста в сантиметрах – индекс массы тела (ИМТ) не должен превышать 25 кг/кв.м. Имеет значение объём талии – не более 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Увеличение талии – это еще и фактор риска развития сахарного диабета.

Неправильное питание, независимо от массы тела. Речь в основном об избытке сахара, соли, животных жиров и общей калорийности в рационе. Для профилактики инсульта полезно употребление растительных продуктов – бобовых, злаков.

Алкоголь. Отдельное значение имеет употребление алкоголя. Не существует никаких «рекомендованных», «разрешенных» доз алкоголя. Есть понятие «максимально допустимые дозы». Однако в настоящее время данные клинических исследований говорят о том, что существенно снижает риск инсульта только полный отказ от алкоголя.

Курение. Независимо от стажа курильщика, количества и качества выкуриваемых сигарет, в том числе электронных, риск инсульта у человека с этой вредной привычкой выше примерно на 13%. Пассивные курильщики также страдают при этом, хотя их риски возрастают не так существенно.

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Аритмии, пороки сердца, сердечная недостаточность повышают вероятность нарушений мозгового кровообращения. Этот фактор риска отдельно учитывается лечащим врачом при назначении терапии.

Сахарный диабет. Высокий уровень сахара в крови изменяет проницаемость сосудистой стенки, и сосуд легче поражается «плохим» холестерином. Строгий контроль уровня глюкозы крови позволяет снизить риски нарушений мозгового кровообращения.

Стресс является как независимым фактором, увеличивающим риск инсульта примерно на 6%, так и провокатором развития артериальной гипертензии, сахарного диабета и курения.

«Не упускайте ни одной возможности — жизнь коротка», — говорил известный французский писатель Фредерик де Стендаль, чья жизнь оборвалась в 59 лет из-за инсульта. Меняйте качество жизни к лучшему, поменьше нервничайте, избавляйтесь от вредных привычек, не игнорируйте предписания врача и будьте здоровы!