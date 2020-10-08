Иностранные студенты готовятся ко второй волне коронавируса

Нам легче, мы дома. А каково иностранным учащимся во Владимире? Готовы ли они к возможным ограничениям второй волны коронавируса? С конца сентября заболеваемость COVID-19 вновь начала расти. А значит, не исключены неприятности, которые на зарубежных студентах сказываются ещё жестче. Ни тебе домой уехать, ни погулять — приметные. «Призыв» поговорил с несколькими молодыми людьми, приехавшими издалека и постигающими науки в ВлГУ.

Как сейчас складывается ваша жизнь после полугода режима самоизоляции? Что будете делать, если снова объявят карантин? Повторение каких моментов, связанных с ограничениями, вас пугает больше всего? Об этом мы спросили учащихся опорного вуза, приехавших сюда учиться издалека.

Вера Ивасюк, Туркменистан

(Международные отношения, 2-й курс)

На сегодняшний день студенческая жизнь складывается наилучшим образом. Всё вернулось на круги своя. Трудно было справляться с одиночеством, соцсети не могли компенсировать живое общение. Теперь же общежитие перестало быть «заброшенным» и пустым. Меня снова окружают мои соседи, а также я снова имею возможность видеться со своими одногруппниками и преподавателями. Учебный процесс стал занимательнее и интереснее. Появился определённый ритм жизни. День стал намного продуктивнее: появилась возможность совмещать учёбу и свободное время для любимых дел и друзей. Начинаешь ценить эти мелочи.

Очень сильно расстроюсь, если снова придется жить на самоизоляции. Больше всего из-за того, что нагрянут нагруженность в учебном плане, невнятный режим дня и нездоровый сон. Самостоятельно очень тяжело усваивать информацию, учёба полностью поглощает день. Вторая причина огорчиться — это расстояние. Все друзья снова разъедутся, молчу о том, что я не смогу увидеть родителей второй год. Ну и третья — это сама изоляция, когда тебе дается ограниченное время, чтобы выйти подышать свежим воздухом, а твоя жизнь превращается в ежедневный поход от общежития до ближайшей «Пятерочки», он же становится твоим основным развлечением.

Расстраиваться раньше времени в любом случае не хочется, надеюсь только на самое лучшее.

Нсиби Омар, Тунис



(Факультет иностранных языков, 2-й курс)

После карантина моя жизнь стала лучше. Работников на предприятиях стало меньше, и летом мне удалось устроиться оператором станка на ВДК. Сейчас я прекрасно совмещаю работу с учебой. С нетерпением жду следующих спортивных игр в институте – соскучился по выступлениям.

Повторная самоизоляция меня несильно беспокоит. Буду больше заниматься языками. К тому же в общежитии куда тише и спокойнее, когда многие разъежаются по домам. Жаль только, что не будет рядом одной девушки. Ее присутствие меня радует, и мы хорошо дружим. В целом тут замечательно. Летом к себе в Тунис я не собирался – не выношу жару, а у нас в это время сильнее всего печет. Для меня уже Россия стала вторым домом. Надеюсь, что все будет благополучно и вторая волна нас обойдет.

Гурбан Халмамедов, Туркменистан

(Международные отношения, 2-й курс)

Могу сказать, что сейчас у меня все хорошо. Я учусь, а с августа, наконец, снова начал ходить на самбо. Повторная самоизоляция меня не пугает. В случае чего буду строго соблюдать карантинные меры. К тому же дистанционное обучение мне понравилось: проще выполнять задания, и времени на них больше. В свободные часы займусь уроками чтения, просмотрами фильмов и чем-нибудь еще.

Утруждает то, что в общежитии на самоизоляции днями очень скучно. С радостью бы поехал на это время к родным, но такой возможности, увы, не будет. Хочется все же свободно гулять, ходить на тренировки, на пары и не думать, что кто-то из близких или друзей может серьезно заболеть.

Застигнет нас новый карантин или нет — покажет время. Но будем надеяться, что у всех все так же будет благополучно, как сейчас у наших героев.