Инфекционный госпиталь могут развернуть в хирургическом корпусе ОКБ

В областной клинической больнице могут вновь открыть инфекционный госпиталь для ковидных больных. Весной этого года на базе хирургического корпуса было развернуто 180 коек. Однако после стабилизации ситуации с коронавирусом там начали оказывать плановую медицинскую помощь. В обычном режиме хирургический корпус проработал меньше месяца. Новых пациентов больше не берут.

Сейчас на лечении здесь находятся 140 человек по шести профилям: гинекология, колопроктология, торакальная, лицевая, сосудистая хирургия. Среди больных есть и прооперированные, говорят в облздраве, их не выпишут сразу, дадут восстановиться. Перепрофилировать же медучреждение смогут всего за неделю, а не за два месяца, как было в первый раз.

Елена Утемова, директор департамента здравоохранения:

Вчера было выпущено распоряжение департамента о приостановлении госпитализации. Это не говорит о закрытии корпуса.

Мы будем следить за развитием ситуации. Пока мы прекращаем прием плановых больных.

На сегодняшний день можно более оперативно решить эту ситуацию, там создана вся инфраструктура, подведены все кислородные точки в палаты.

Созданы все необходимые шлюзы для безопасности в том числе и медперсонала. Поэтому для введения в строй ковидного инфекционного госпиталя потребуется не больше недели.

Также с 12 октября приостановлена плановая госпитализация в областном центре спецмедпомощи в Пиганово. В хирургическом стационаре люди проходили лечение по профилю травматология и ортопедия. Здесь долечиваются 24 пациента. Но уже через неделю облздрав готов развернуть в Пиганово 55 коек для пациентов со сложным течением ОРВИ и пневмонией.

Всего на данный момент во Владимирской области открыто 858 ковидных коек. В стационарах лечатся 674 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Во Владимире основная нагрузка сейчас лежит на больнице № 6, где функционируют 175 коек для ковидных больных. На этой неделе в городе планируется подготовить ещё 70 инфекционных мест: 30 коек в больнице № 5 и 40 — в больнице № 2. Также в области развернуты 636 койки для пациентов с внебольничной пневмонией.

Ранее «Призыв» опубликовал инструкцию, как поступать, если у вас подозрение на коронавирусную инфекцию.