Инфекционный госпиталь могут развернуть в хирургическом корпусе ОКБ

В областной клинической больнице могут вновь открыть инфекционный госпиталь для ковидных больных. Весной этого года на базе хирургического корпуса было развернуто 180 коек. Однако после стабилизации ситуации с коронавирусом там начали оказывать плановую медицинскую помощь. В обычном режиме хирургический корпус проработал меньше месяца. Новых пациентов больше не берут.
Сейчас на лечении здесь находятся 140 человек по шести профилям: гинекология, колопроктология, торакальная, лицевая, сосудистая хирургия. Среди больных есть и прооперированные, говорят в облздраве, их не выпишут сразу, дадут восстановиться. Перепрофилировать же медучреждение смогут всего за неделю, а не за два месяца, как было в первый раз.
Елена Утемова, директор департамента здравоохранения:
- Вчера было выпущено распоряжение департамента о приостановлении госпитализации. Это не говорит о закрытии корпуса.
- Мы будем следить за развитием ситуации. Пока мы прекращаем прием плановых больных.
- На сегодняшний день можно более оперативно решить эту ситуацию, там создана вся инфраструктура, подведены все кислородные точки в палаты.
- Созданы все необходимые шлюзы для безопасности в том числе и медперсонала. Поэтому для введения в строй ковидного инфекционного госпиталя потребуется не больше недели.
Также с 12 октября приостановлена плановая госпитализация в областном центре спецмедпомощи в Пиганово. В хирургическом стационаре люди проходили лечение по профилю травматология и ортопедия. Здесь долечиваются 24 пациента. Но уже через неделю облздрав готов развернуть в Пиганово 55 коек для пациентов со сложным течением ОРВИ и пневмонией.
Всего на данный момент во Владимирской области открыто 858 ковидных коек. В стационарах лечатся 674 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Во Владимире основная нагрузка сейчас лежит на больнице № 6, где функционируют 175 коек для ковидных больных. На этой неделе в городе планируется подготовить ещё 70 инфекционных мест: 30 коек в больнице № 5 и 40 — в больнице № 2. Также в области развернуты 636 койки для пациентов с внебольничной пневмонией.
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