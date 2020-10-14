Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ИП «З…», по признакам правонарушения, предусмотренного частью 5 статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение по делу о нарушении рекламного законодательства, принятое Комиссией Владимирского УФАС России, согласно которому установлен факт несоблюдения требований ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламном объявлении отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

В соответствии с частью 5 статьи 14.3 КоАП РФ, средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде предупреждения.